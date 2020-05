Ferrari y Vettel acuerdan finalizar su contrato cuando termine la temporada de Fórmula 1

FÓRMULA 1

"El equipo y yo nos hemos dado cuenta de que ya no existe un deseo común de permanecer juntos más allá del final de esta temporada y los asuntos financieros no han jugado ningún papel en esta decisión conjunta. No estoy de acuerdo con las formas de tomar ciertas decisiones de la 'Scuderia' y nunca lo estaré", explica sobre su decisión Sebastian Vettel.