Fernando Alonso habla de su posible regreso a la F1: "Si decido volver, lo sabrás"

Fernnado Alonso ha respondido a las dudas de sus fans y aficionados a la F1 en una conversación a través de Instagram. Estas han sido sus respuestas:

Su vuelta a la Fórmula 1: "Me ha sorprendido un poco la cantidad de gente que ha hablado de ello recientemente... He tenido la mejor primera mitad de la temporada posible. Ganar un campeonato del mundo, Daytona, Sebring, Le Mans.... Si algún día decido volver, lo sabrás".

Si tienes la más remota oportunidad de volver a un coche ganador en 2020, ¿volverías?: "He tenido el mejor coche del WEC y conquistado metas recientemente que ni imaginaba y lo he apartado por ahora en busca de más. No me muevo por oportunidades, me gusta pensar en ser el mejor piloto de todo. No solo de una modalidad. Quién sabe lo que el futuro nos trae. Muchos preguntáis por la F1. Me halaga y sorprende, aunque ahí ya ganamos. Se verá. Por ahora vamos a por más".

Su etapa en Ferrari: "Cinco años increíbles. Hemos luchado y corrido con el corazón. Esto es único. Una gran familia. Todos los días en Maranello se trataba de espíritu de equipo y concentración para luchar".

¿Sueña con la Fórmula 1?: "No. Seguro que no. Todos los sueños que tenía en la F1 he tenido la inmensa suerte de haberlos cumplido. Bueno… más de lo que hubiera soñado. Así que el intentar ser el mejor en cualquier categoría, en cualquier coche me parece a día de hoy un sueño tan ambicioso como casi imposible. Y es emocionante esto…".

Fórmula 1 actual: "La F1 siempre será la F1. Al mismo tiempo, los problemas de estos últimos años siguen presentes con diferencias abismales. Por suerte, actuaciones como la de Verstappen y Hamilton el último GP hacen interesantes la carrera, al menos la de ellos".

Situación de Honda: "Muy buenas mejoras. Feliz de ver que todos los chicos que hicimos luchando al principio del programa ahora se están volviendo más competitivos. También para Renault. Creo que ambos dieron un muy buen paso adelante y el deporte se beneficiará en los próximos años".