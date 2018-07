El Real Madrid sin Cristiano se mide a la Real

El Real Madrid intentará no echar de menos a Cristiano Ronaldo y mantener su liderato en la Liga BBVA en la visita de este sábado al Santiago Bernabéu de la Real Sociedad, verdugo en la primera vuelta que inició una pequeña crisis en el conjunto blanco.

El equipo madridista afronta siete días muy importantes con este choque ante los de David Moyes, un rival con malos números a domicilio y en el feudo de Concha Espina, el aplazado por el Mundial de Clubes ante el Sevilla del próximo miércoles y el cierre con la dura visita al Vicente Calderón.

Por ello, el principal objetivo de los pupilos de Carlo Ancelotti es sacar adelante los dos encuentros como locales para llegar, como mínimo, a un nuevo examen en el derbi con cuatro puntos de renta sobre un FC Barcelona al alza y siete sobre los de Diego Pablo Simeone, que afrontarían entonces con más urgencias ese partido.

Y lo tendrá que hacer sin los goles de su estrella, el portugués Cristiano Ronaldo. Sancionado con dos partidos por su agresión a Edimar el pasado sábado en el Nuevo Arcángel, el de Madeira, lejos de su mejor estado de forma, no podrá ayudar a su equipo ante los realistas, como ya le sucediera, entonces por lesión, en la primera vuelta, y los de Unai Emery.

La ausencia del luso no variará el esquema del técnico italiano, que cambiará al galés Gareth Bale a su lado más natural, la banda izquierda. Sin la presencia de Cristiano, el de Cardiff suele dar un paso adelante en su aportación y buscará que nadie se acuerde del 'Balón de Oro'.

Además, el colombiano James Rodríguez adelantará su posición y se pondrá a la derecha del ataque del Real Madrid, comandado por Karim Benzema, mientras que el líder tendrá la buena noticia del retorno de Isco al centro del campo. El malagueño demostró su condición de casi indiscutible con su ausencia ante el Córdoba, donde el actual campeón de Europa ofreció una elaboración muy discreta.

Y esa falta de elaboración también provocará la entrada en el once de Asier Illarramendi en detrimento de Sami Khedira, titular en el Nuevo Arcángel. El vasco, pretendido por el Athletic en el mercado invernal pero al que su club no ha dejado salir, tendrá su oportunidad de demostrar su valía ante la llegada del brasileño Lucas Silva, incluido en la convocatoria y que podría tener minutos, y la próxima recuperación de Luka Modric. En la línea defensiva no habrá cambios relevantes, con Raphael Varane, por la lesión de Pepe, formando nuevamente pareja con Sergio Ramos, en el centro de atención por el tira y afloja con su renovación.

Enfrente estará una Real Sociedad que busca alejarse cuanto antes de la zona de peligro e intentar pelear por los puestos que dan acceso a las competiciones europeas. Los realistas están actualmente con 22 puntos y la zona de la Europa League que marca el Villarreal está lejos, a 16 puntos, y todo pasa por encontrar regularidad y un mejor rendimiento a domicilio.

Así, su buen hacer en Anoeta, donde en la primera vuelta cayó el Real Madrid, al que fue capaz de remontar un 0-2 para acabar ganando 4-2, el Atlético (2-1) y el FC Barcelona (1-0), no está acompañado en su faceta como visitante. Los de David Moyes son el único equipo que no ha ganado fuera, con cinco puntos de 27 posibles, y tan solo cinco goles anotados.

Estos números no invitan al optimismo y más cuando el escenario que se visite históricamente ha sido bastante adverso, con tan sólo tres triunfos, el último contundente pero en 2003-2004 (1-4), y las cuatro últimas con 18 goles encajados (4-1, 5-1, 4-3, 5-1), con protagonismo para Cristiano, una preocupación menos en esta ocasión.