Luis Enrique: "El resultado será importante, pero no decisivo"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, considera que, para que su equipo opte a la victoria contra el Real Madrid en el Camp Nou, necesita de su mejor versión y completar un partido completo en muchos aspectos. "Necesitamos de nuestra mejor versión, ser efectivos delante y sólidos atrás, y convertir el Camp Nou en un estadio difícil", ha señalado el preparador azulgrana, quien también ha destacado lo siguiente: "Necesitamos hacer un partido muy bueno en todos los aspectos del juego para ganar".

Luis Enrique Marínez facilitará este mismo domingo la lista de convocados, con la incógnita de Sergio Busquets, algo sobre lo cual el asturiano no ha dado ninguna pista clara, aunque ha destacado que llevado dos entrenamientos a buen ritmo, a la vez que ha subrayado que el mediocentro "no está al cien por cien". "Ha realizado dos entrenamientos seguidos. Busquets podría ser una opción, pero no está al 100%. Ha hecho un trabajo de grupo. No llega en las mejores condiciones, pero llega", ha señalado.

Del clásico, Luis Enrique ha realizado la siguiente reflexión: "Es un partido diferente al resto porque es el eterno rival, y porque es el equipo más cercano y en el caso de ganarle, deja de sumar. También la diferencia de goles empieza a tener su peso. Este partido tiene una especial connotación para los culés". "No creo que el resultado del partido sea decisivo. Quedarán diez más y con bastantes partidos complicados. Importante, pero no decisivo", ha subrayado.

Del favoritismo para el partido, Luis Enrique se ha sacudido esta condición y sólo se ha referido a la importancia del campo, ya que entiende que jugar como local puede llevar algo de ventaja, por el empuje que puede conceder el público. "Sí que es importante el factor campo, porque tu público que puede llevar un punto mas allá en motivación e intensidad", ha destacado.

Luis Enrique cree que la dinámica influye, pero también ha señalado que tanto las positivas como las negativas al final "se cortan". "Prefiero llegar en situación positiva, pero como no es definitiva, estoy preparado para un partido de una intensidad máxima, para sufrir en aspectos del juego porque el Madrid tiene mucha calidad, aunque les podemos hacer mucho daños", ha dicho.

Espera un Madrid parecido al que se encontró en la primera vuelta, cuyo juego le permitió una victoria y sacar del liderato al Barcelona. "El Madrid de la primera vuelta, presionando arriba y replegado atrás, con intentos en el balón parado, cambios de orientación, salidas asociadas... dominan bastante facetas del juego", ha enumerado.

Ante ello, Luis Enrique no cree que su equipo deba explotar sólo una condición de su juego que le garantice estar cerca de la victoria. "Tenemos que seguir en la línea de los últimos meses, que es generar muchas más ocasiones que el rival, dominar el ritmo y las dos áreas. El rival tiene calidad, y espero que los jugadores estén en el momento óptimo de activación, controlar las emociones y dejarse llevar por lo que tenemos detrás, que son muchos culés con ganas", ha señalado.

Del momento por el que pasan muchos entrenadores que ven peligrar su puesto, Luis Enrique no ha querido individualizar y se ha referido a que la posición de técnico "significa continuo riesgo". Finalmente, considera que Luis Suárez ha realizado una gran progresión, al hilo de cómo ha crecido el equipo, con "margen de mejora", y que Lionel Messi es un virtuoso porque tiene la capacidad de entender lo que más le conviene al equipo en cada momento del partido. "Más allá de sus números como goleador, destaca la interpretación del juego", ha destacado.