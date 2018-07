Luis Enrique advierte: "El Rayo nos puede disputar el balón de verdad"

NO SE FÍA DE LOS CHICOS DE PACO JÉMEZ

El técnico barcelonista también ha destacado el trabajo de Paco Jémez, su homólogo en el banquillo rival y con el que coincidió en la selección español durante su etapa como futbolista. "Tuve la oportunidad de compartir vestuario con él y entonces no sabia que, detrás de aquel central expeditivo, había un entrenador ofensivo de tanto nivel.

Me encanta su personalidad, es uno de los mejores entrenadores del campeonato, y ya dije que me gustaría verlo en un equipo de más nivel", ha comentado respecto al técnico canario. Apartada la Copa -"ya tenemos una final, pero ahora tenemos que centrarnos en ganara la Liga y la Champions", ha indicado Luis Enrique- el Barcelona recibe al Rayo, sin el sancionado Neymar ni el lesionado Busquets, y con el objetivo de lograr un nuevo triunfo para seguir poniendo presión al Real Madrid.

Por las palabras del asturiano, parece claro que Pedro ocupará la plaza de Neymar en la punta de ataque, pero más difícil es saber quién será el sustituto de Sergio Busquets en el pivote defensivo. "Ya veremos. No quiero dar pistas al rival.

Ahí pueden jugar Sergi Roberto, Xavi, Rakitic y Mascherano", ha respondido cuando se le ha preguntado por la posibilidad de ver a Ivan Rakitic haciendo de Busquets un partido completo. El horario del encuentro, las doce del mediodía, es atípico, pero Luis Enrique ha recordado que es algo que no tiene remedio: "El horario es igual para los dos equipos. Cambia todo, pero mañana, en vez de entrenar, jugaremos".

Como es habitual en él, el técnico del conjunto azulgrana no ha querido polemizar sobre el escenario de la final de Copa y la negativa del Real Madrid a no ceder el Santiago Bernabéu, y ha preferido tirar de ironía: "Me da igual donde se juegue, pero que sea en un estadio". También ha pasado de puntillas por el asunto de los presunto amaños de partidos en la Liga española. "Son noticias desagradables y, por el bien de todos, estaría, bien que se aclaran", ha sentenciado.