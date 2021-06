Jota Hombrados: "Llegó el momento de decir adiós"

Conteniendo las lágrimas y la voz entrecortada, Jose Javier Hombrados ha dicho adiós al balonmano profesional aunque seguirá vinculado a este deporte que le ha dado todo, como ha señalado en su mensaje de despedida.

“Ha sido un viaje de treinta años como profesional que me ha formado como persona, como deportista y, sobre todo, que me ha ayudado a ser una persona alegre, como lo soy hoy, aunque sea el final de este viaje”, ha señalado el portero madrileño.

Agradecido con los que siempre han estado a su lado

A la cita han acudido, entre otros, su "hermano" Talant Dujshebaev, técnico del Kielce polaco y que fue compañero y entrenador de Hombrados en el BM Ciudad Real. “Talant es más que un compañero, es un amigo, un guía, un padre, un consejero. La verdad es que tengo mucha suerte, porque sus palabras me han ayudado mucho”. También ha recordado el papel que jugó su amigo cuando se rompió la rodilla y “con 40 años pensé que mi carrera se acababa, pero mi hermano Talant me dio su apoyo y me animó a seguir. Si estoy aquí tanto tiempo después es gracias a él”, ha concluido.

En su despedida, Hombrados no ha repasado sus numerosos éxitos, títulos o medallas, ha preferido acordarse de todas aquellas personas que le han acompañado a lo largo de su carrera para concluir, emocionado, que “el balonmano lo ha sido todo para mí. Ha sido el motor de mi vida. Todo ha girado en torno a este deporte que me enganchó a los 9 años, pero ahora toca decir adiós y saber parar. Puedo decir que me voy feliz por todo lo que me ha dado el balonmano. No pararé de decir que soy un privilegiado”.

Brillante palmarés

Hombrados, que cumplió el pasado mes de abril 49 años, se despide del balonmano en activo tras 31 años en las pistas. Una dilatada carrera en la que el portero madrileño ha militado, entre otros equipos, en el Atlético de Madrid, en el que jugó durante dos etapas, el CB Cantabria, Teucro, Ademar de León, Portland San Antonio, BM Ciudad Real y Quabit Guadalajara, con quien disputó su último partido el pasado 30 de mayo.

José Javier Hombrados, el jugador con más partidos en la historia de la Liga ASOBAL, también militó en el Wetzlar alemán, así como en el Al Saad de Catar y en el Al Sadd de Beirut.

Un periplo cargado de éxitos como atestigua el extraordinario palmarés de Hombrados que cuenta con 5 Ligas de Campeones, 7 Ligas ASOBAL, 4 Copas del Rey, 6 Copas ASOBAL, 4 Supercopas de Europa, 4 Supercopas de España, 1 Recopa y 2 Mundiales de Clubes.

260 partidos con España

Igualmente fructífera ha sido la trayectoria de "Jota" con la selección española de balonmano con la que debutó en julio del año 1994 y con la que ha disputado un total de 260 partidos, siendo el tercer jugador con más internacionalidades, solo superado por Raúl Entrerríos (283) y David Barrufet (280).

Una carrera internacional en la que Hombrados se proclamó campeón del mundo con los "Hispanos" en el año 2005 en Túnez, así como logró dos medallas de plata en los Europeos de España 1996 y Suiza 2006, dos medallas de bronce en los Juegos Olímpicos Atlanta 1996 y Pekín 2008 y un bronce en el Campeonato del Mundo de Suecia 2011.

Hombrados se retira, pero seguirá vinculado al mundo del balonmano como presidente de la Federación Madrileña, cargo que ocupa desde diciembre del año 2017, y como director de deportes de la institución SEK.