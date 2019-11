Los hermanos Gasol, sobre el salto inicial: "Un momento bonito"

Aunque Marc ganó el partido, pues [[LINK:INTERNO||||||la Conferencia Oeste batió a la del Este por 158 a 163]], fue Pau quien se llevó el balón en un salto muy especial por ser la primera vez en la historia del Partido de las Estrellas en el que dos hermanos salían como titulares.

"He mirado a Pau como nunca lo había mirado, porque habitualmente estoy pensando en otras cosas, en cosas del partido. Pero ves a tu hermano delante tuyo y es especial, muy emocionante", valoró el jugador de los Memphis Grizzlies en declaraciones a los periodistas en la zona mixta.



Según el mediano de los Gasol, el motivo por el que perdió el salto ante el jugador de los Chicago Bulls es que él "solo pensaba en saltar mucho para que la foto saliera bien, y el tío ha salido rápido" y no le dejó llevarse el balón.



"En el salto me ha empujado", aseguró. Una experiencia en que se le pasaron "tantas cosas por la cabeza a la vez", y que Marc valoró muy positivamente por todos los seguidores que han querido compartir un momento tan especial para la familia Gasol, que se trasladó a las gradas del Madison Square Garden para apoyar a los dos hermanos.



"Ver a tanta gente contenta y emocionada por nosotros es realmente bonito, nos gusta mucho", aseveró el jugador nacido en Sant Boi, refiriéndose a "compañeros, entrenadores, amigos y personas de más allá del baloncesto".



"No me veo nada especial como para toda la atención que me estáis dando pero me alegro mucho -agregó- porque creo que el baloncesto se lo merece. Es un deporte que ha ido creciendo con los años gracias sobretodo a gente como Pau, y que va pasando de generación en generación".



El mediano de los Gasol aseguró que este partido, en que "todos los momentos eran bonitos", se le quedará "grabado en la memoria". "Espero que anime a muchos niños a jugar al baloncesto. A mi nadie me hubiese dicho hace muchos años cuando vine a ver a Pau por primera vez que estaría aquí, y aquí estoy", concluyó.