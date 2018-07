Diego Costa convence pese a no marcar ante Italia en su debut con España

El delantero brasileño no pudo debutar con goles pero su trabajo y asociación con Iniesta, Pedro y Xavi no pasaron desapercibidos para Vicente del Bosque , que se mostro "contento" con el trabajo de Diego Costa . Tuvo que ser [[LINK:INTERNO||||||Pedro el que decidiera]] ante la selección italiana.

No marcó pero sí convenció. El debut de Diego Costa con la selección española se hizo realidad anoche en el Vicente Calderó y el brasileño no defraudó. Solo le faltó el gol, en las demás facetas cumplió. Trabajó, presionó y lo más importante, se entendió con sus nuevos compañeros.



Nunca es fácil debutar en un equipo y menos cuando nunca has jugado con el resto de jugadores de ese equipo. Diego Costa anoche afrontó esa dificultad y lejos de mostrarse fuera de sitio encajó en el dibujo de Vicente del Bosque.



Estuvo asociativo con sus compañeros, lanzando desmarques y devolviendo pases de primera. Sólo le faltó el gol. Sus disparos se estrellaron en los defensas rivales y a diez minutos del final chutó escoradoante la portería de Buffon.



El seleccionador fue el primero en mostrase satisfecho por la actuación del delantero del Atlético de Madrid pese a que no marcara ante Buffon.



"Diego Costa se ha integrado con toda normalidad, ha trabajado mucho y se ha desmarcado, que es lo que queríamos y lo que le hemos pedido. Estamos contentos con su debut", explicó Del Bosque.



El salmantino llevaba tiempo tras la huella de Diego Costa y solo una inoportuna lesión había retrasado el debut del delantero de Lagarto. La duda es saber si Costa logrará entrar en la lista definitiva para el Mundial. Solo el tiempo y el rendimiento lo decidirán.



Diego Costa se convirtió anoche en el trigésimo noveno debutante de la 'era Del Bosque' y en el quinto en la historia nacido en Brasil que se estrena con la Roja.



Antes que Diego Costa lo hiciese hoy, protagonizaron esta situación Bezerra, Donato, Catanha y Marcos Senna, éste último con gran protagonismo en su brillante papel en la conquista de la Eurocopa 2008.



Los 39 debutantes con Vicente del Bosque: Andoni Iraola, Diego Capel, Bojan Krkic, Fernando Llorente, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Juan Mata, Pablo Hernández, Diego López, Nacho Monreal, Jesús Navas, Álvaro Negredo, Pedro Rodríguez, Javi Martínez, Víctor Valdés, Bruno Soriano, Aritz Aduriz, Borja Valero, Manu del Moral, Thiago Alcántara, Jordi Alba, Iker Muniain, Juanfran Torres, Álvaro Domínguez, Beñat Etxebarría, Adrián López, Javi García, Markel Susaeta, Isco Alarcón, César Azpilicueta, Mario Suárez, Cristian Tello, Íñigo Martínez, Koke Resurrección, Nacho Fernández, Michu, Alberto Moreno, Marc Bartra y Diego Costa.