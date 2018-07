Casillas: 'He llorado, he sufrido, lo he pasado mal, he tenido noches sin dormir...'

Iker Casillas ha asegurado que ha recuperado "la felicidad" con la titularidad en la selección, tras vivir una temporada inusual para él, con lesión, primero, y suplencia después, en la que ha "sufrido" y pasado noches "durmiendo poco y mal".

"He recuperado la felicidad. Uno no está habituado a vivir de un lado que nunca había visto. No era fácil, pero después de romper el hielo, soy otro Iker Casillas", declaró el portero en una entrevista a la FIFA en la que asegura que afrontó la situación "pensando en el equipo, en lo que es mejor para el Real Madrid".

"Soy madridista de alma, y por encima de todos, de mí, de entrenadores, de presidentes, de directores deportivos, está el club"

"He llorado, he sufrido, lo he pasado mal, he tenido noches durmiendo poco y mal. Soy madridista de alma, y por encima de todos, de mí, de entrenadores, de presidentes, de directores deportivos, está el club", añadió.

En ese sentido, reconoce que "no fue algo totalmente nuevo, pero sí diferente" volver a la titularidad ante Uruguay después de cinco meses. "Después de cinco meses, pasa un tiempo hasta que las cosas vuelven a colocarse en tu cabeza. Por suerte, he tenido un trato fenomenal de mis compañeros y del entrenador -de la selección-, y eso también es importante para volver a empezar", señaló.



Quiere acabar su carrera en el Madrid

"Mucha gente me ayudó a atravesar una situación que nunca me había pasado: lesionarme. Después, yo siempre intento ser respetuoso. Está claro que uno cuando no juega, como ha sido mi carrera, tiene que asimilarlo, trabajar, esperar y aguantar. No pasa nada", relató.



A pesar de la mala racha, el mostoleño manifestó su deseo de acabar su carrera en el club blanco. "A mí me encantaría retirarme en el Real Madrid, pero no voy a poner ningún impedimento si el día de mañana un entrenador no cuenta conmigo. Ahí uno miraría para otro lado, pero insisto: mi objetivo es el Real. Este club me ha dado todo, hasta el vestir este polo de la selección que llevo ahora", apuntó.



El madridista recordó cómo se había sentido en el campo. "La primera acción determina casi siempre el resto del partido. Esta toma de contacto ayuda para tu confianza, y la verdad es que me sentí bien, a gusto, sabiendo que iba a ser objeto de muchas miradas. Así que intenté abstraerme de todo y pensar exclusivamente en hacer lo mejor y colaborar para lograr la victoria", indicó.



Un equipo que no se cansa de jugar y ganar

Casillas afirmó que la Copa Confederaciones tiene "muchísima" importancia para la selección. "Si España no llega a la final, los críticos van a empezar a afirmar que no somos los de antes, y si se gana, será lo habitual. Es una presión que nos hemos creado nosotros mismos en estos últimos años, pero sabemos que tenemos que seguir disfrutando. Este es un equipo que no se cansa de jugar, de querer ganar. Creo que hoy somos la primera potencia, pero algún día nos va a costar volver a ilusionar otra vez", explicó.