Vicente del Bosque: 'Los que decían que traer a Valdés iba a ser un lío se equivocaron'

Vicente del Bosque, seleccionador español, anunció este miércoles que su idea es dar un partido de grupo a cada portero y, tras apostar por Iker Casillas como el titular para iniciar la Copa Confederaciones, Víctor Valdés y Pepe Reina jugarán ante Tahití y Nigeria en los dos encuentros restantes del Grupo B.



Del Bosque hizo públicas sus intenciones y su idea de repartir partidos entre sus porteros como premio al ambiente bueno que existe entre ellos. Si en la víspera del estreno en la Copa de las Confederaciones ocultó sus intenciones, antes de enfrentarse a Tahití acabó reconociéndolo.

"Los catastrofistas que aventuraron que iba a ser un lío traer a Valdés se han equivocado"

"Creo que van a jugar los tres porteros que tenemos", señaló en rueda de prensa. "Si focalizamos la buena convivencia nuestra en alguien, es sobre todo en los porteros", añadió.



Del Bosque aprovechó para recordar lo que en su día se especuló con la convocatoria de Víctor Valdés y la competencia que tendría con Iker Casillas, y dejó un mensaje para los críticos.



"Todos los catastrofistas que aventuraron que iba a ser un lío traer a Valdés en cuanto a ambiente se han equivocado. Ha sido un chico muy generoso. Imagino que desde fuera recibirá cosas que intoxiquen pero él no creo que se deje intoxicar", sentenció.



Respecto a su próximo rival, Tahití, Del Bosque descartó que España vaya a levantar el pie si va consiguiendo una goleada escandalosa y aseguró que "cuanto mayor sea la renta mejor", porque así mostrarán "respeto al contrario y también a nuestra profesión".



El seleccionador español pidió respeto ante Tahití y dejó claro que la mejor forma de mostrarlo en un terreno de juego es compitiendo al máximo, sin caer en relajaciones.

"Tahití, ante Nigeria, no me pareció un equipo tan flojo"

"Nunca pediría a mis jugadores que no fuesen a por más. Vamos a intentar ganar y cuanto mayor sea la renta mejor, así demostraríamos respeto al contrario y también a nuestra profesión", aseguró en la rueda de prensa celebrada en Maracaná.



"Todos hemos jugado contra rivales débiles y es muy difícil hacerlo, por eso es importante la mentalidad y el espíritu competitivo. Hay que prepararse para jugar bien desde el más absoluto respeto a Tahití. Ante Nigeria no me pareció un equipo tan flojo, no me pareció malo", añadió.



Del Bosque insistió en que la preparación del segundo partido de la Copa de las Confederaciones de España ha sido preparado de la misma manera de la que lo harían si el rival fuese un grande. Y confirmó que cambiará todo el equipo, dando minutos a los que menos tuvieron o no jugaron en el estreno ante Uruguay.



Por último, preguntado por la nueva intervención de rodilla a la que se ha sometido Carles Puyol, el seleccionador le deseó una rápida recuperación y dejó un mensaje de cariño asegurando que espera su regreso a la Roja.



"El otro día estuve con él en Nueva York, por donde pasaba Puyol. Estuvimos hablando. Sabíamos que iba a ser intervenido, le deseo que se mejore y se ponga bien, que inicie la pretemporada. Ojalá vuelva a estar con nosotros y luego, si es posible, que esté para el Mundial", concluyó.