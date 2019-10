Zinedine Zidane: "Nos ha faltado de todo"

"NO ESTOY PREOCUPADO"

"No estoy preocupado. No me gusta esa palabra", dijo Zidane, que tardó varios minutos en comparecer en la rueda de prensa posterior al partido en el que su equipo encajó su primera derrota liguera.

"Empezamos mal, es cierto, pero reaccionamos a final del primer tiempo. Y después creamos ocasiones claras de gol. Al final todo se complica si empiezas mal y cuando tú haces poco", explicó. El técnico francés insistió en que su equipo "debe sacar esto adelante" porque "son muchos partidos" en los que les "cuesta entrar en juego".

"Se sabía lo que podía ocurrir aquí, cuando el rival juega contra el Madrid, en su casa, y además no se merece estar donde está" (en la clasificación), indicó. Zidane insistió en que la derrota ante el Mallorca no fue una cuestión "de jugadores", en alusión al equipo que alineó en Palma, con muchas novedades con respecto a partidos anteriores.

"Ese no es el problema. Cuando deben jugar deben hacerlo bien, y se puede opinar de las alineaciones, pero la decisión la tomé yo, y hay que analizar lo que ha ocurrido, pero no en caliente", subrayó.

"Uno de los problemas es que cada tres días debemos demostrar que somos los mejores. No lo hacemos y debemos tener más continuidad", agregó Zidane.