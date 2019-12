Zidane: "Si está con nosotros es porque Cristiano está para jugar"

RUEDA DE PRENSA PREVIA A LA SUPERCOPA

Zidane ha respondido a Mourinho sobre su interés por Bale: "No me interesa lo que diga". El entrenador del Madrid no jugará siempre con la BBC este año: "Vamos a jugar con varios dibujos; tenemos muchos buenos jugadores". Sigue la Supercopa de Europa en directo en Antena 3 y Atresplayer.