Valverde: "Neymar es del PSG pero hay 15 días de incertidumbre"

"Yo estoy al margen de todas estas cuestiones. Me centro en el equipo y los jugadores que tengo para afrontar este partido. No pienso en jugadores de otros equipos. Neymar es del PSG y ya veremos qué es lo que ocurre, pero no puedo decir nada sobre eso", dijo en rueda de prensa previa al duelo contra el Athletic Club.

"No estoy pensando en ello. Estoy pensando en el partido y en preparar el partido con los jugadores que tengo. No que vaya a venir algún jugador más", añadió un Valverde que preferiría tener ya la plantilla cerrada. "Es un inconveniente porque al final no es lo lógico. Lo normal sería que cuando empiece la liga el mercado se pare. Ahora hay esos 15 días de incertidumbre, cuando respiras de verdad es cuando está cerrado el equipo", afirmó.

El técnico culé fue preguntado en varias ocasiones por Neymar y los movimientos que podría generar su vuelta a la Ciudad Condal. "Estoy contento con la plantilla que tengo, con la actual, no sé lo que puede pasar después. No tengo por qué hablar de jugadores que no están aquí. Rakitic es un jugador importante para nosotros, lo ha sido en estos dos años y esperamos que lo siga siendo", comentó.

"Soy el entrenador. Trato de adaptarme a los jugadores que tengo, no sé qué va a ocurrir, pero todo lo que se habla en el club hay un contraste de opiniones donde el entrenador también participa", añadió, para aclarar que sigue de cerca los movimientos de la directiva mientras prepara el estreno oficial.

Valverde apuntó como objetivo a repetir título. "Nuestro objetivo es repetir. Lo complicado es cuando tienes que seguir ganando. Nos hubiese venido bien alguna semana más de entreno y algún partido más entre medias pero viene condicionado por los viajes que tuvimos", afirmó, antes de hablar de la opción de que Messi esté en San Mamés.

"No vamos a arriesgar con ningún jugador y menos con Messi. Veremos cómo viene pero no ha entrenado con el equipo, no ha jugado. No es lo mismo entrenar en una recuperación individual y luego participar en un partido. Sigue un proceso bueno y vamos a esperar", explicó sobre el capitán, que se lesionó en su primer entrenamiento, el día siguiente al Trofeo Joan Gamper.

El técnico del Barça dejó claro que su intención siempre es jugar bien y mejor que el año anterior, pero que hay que tener cuidado con las comparaciones. "Es un objetivo que tiene todo el mundo, jugar cada vez mejor. Hay veces que lo consigues y otras veces te quedas un poco corto. La cuestión es comparado con qué. Si me comparan todo el día con George Clooney lo tengo difícil", dijo.

"Si te comparan con el mejor Barcelona de la historia permanentemente pues lo tenemos difícil. Intentamos ser mejores dentro del estilo que tenemos, pero en dos Campeonatos hemos perdido cuatro partidos, la mitad cuando ya éramos campeones, también hay muchas cosas que tenemos que mantener", añadió.

Sobre el Athletic, Valverde recordó lo difícil que es ganar en San Mamés. "Es un partido desde luego complicado para empezar. Sabemos el potencial del Athletic en San Mamés. Será complicado sobre todo porque ellos han hecho una buena pretemporada en la mantienen la dinámica del año anterior, con presión arriba, entusiasmo y efectividad", afirmó.

"Tenemos que estar atentos porque es uno de esos estadios marcados en el calendario como uno de los más complicados. Empieza el Campeonato y queremos empezar con buen pie y queremos ganar la tercera Liga consecutiva que no ha ocurrido muchas veces en la historia del club", recordó.