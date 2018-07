Trabajada victoria local ante un Sevilla que apretó al final

Fue un partido sufrido y accidentado en el que el conjunto local fue mejor que el visitante, pero en el que el Sevilla estuvo vivo hasta la última jugada del encuentro, ya que tras el 2-0 acortó diferencia y metió el miedo en el cuerpo de los locales.

La primera parte no tuvo un ritmo alto, ya que más bien ambos equipos quisieron arriesgar poco y esperar sus posibilidades, aunque los locales pusieron más de su parte al tocar el balón y acercarse con peligro a la meta sevillista,

El Sevilla por su parte tenía el guión claro, el que tan buen resultado le ha dado en sus visitas al Madrigal la temporada pasada, pero los de Unai Emery, sin Éver Banega no tenían una salida clara de balón, por lo que apostaban una vez más por las pelotas largas buscando a Iborra y las contras con Gameiro, Konoplyanka o Vitolo.

Así a base de esa presión llegaban los acercamientos y sobre todo los córners y el gol parecía estar más cerca de los amarillos. Fue en una de esas jugadas a los 25 minutos cuando Mario cazó una pelota en el área tras varios rechaces y no perdonó a Rico.

El gol tranquilizó a los locales y aceleró al Sevilla, que seguía buscando a Iborra con balones al área pero que no llegaba a hacer daño. Así acabó la primera parte, en unos minutos que el Villarreal no supo salir a la contra, y en el que el Sevilla no sabía como hacer peligro.

Los segundos 45 minutos tuvieron de todo, aunque el partido seguía sin ritmo. El Villarreal dejaba que su rival dominara para tratar de sorprenderle con salidas rápidas al contragolpe. El Sevilla seguía espeso y el Villarreal vivía tranquilo sin sufrir atrás. Además al cuarto de hora una buena contra de Mario, habilitaba a Denis Suárez, que le regalaba el gol a Bakambu con un gran pase atrás.

El Sevilla seguía muy lejos de crear problemas, por lo que Emery metió en el campo todo lo que le quedaba y apostaba por Llorente como referencia. Justo en su primer remate llegaba el gol que reabría el partido y ponía emoción a un choque que parecía sentenciado. Konoplyanka se sacaba una gran jugada por banda y ponía un balón perfecto a la cabeza del delantero.

El Sevilla se quedó con diez por la lesión de Gameiro, pero pese a ello dominó a un Villarreal muy cansado e inquietó al graderío de El Madrigal y aunque dispuso de una clara ocasión al final, el marcador no varió.