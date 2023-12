Tebas: "Me juego 25 cenas a que en dos años, en seis o en ocho no hay Superliga"

"Lo que dice la sentencia es que el tribunal nacional es el encargado de ver si las normas que ha puesto UEFA para autorizar competiciones cumplen la transparencia y la no discriminación y dice que la UEFA y la FIFA tienen que tener normas claras en esa materia de transparencia y no discriminación. No autoriza la Superliga", subrayó.

"Habrá que esperar una sentencia de un tribunal español. La UEFA no va a tener problemas en demostrar lo que piden. Quedan como mínimo ocho años para que un juzgado autorice la SuperLiga", expresó Tebas, que ironizó al decir que "Florentino nunca pierde".

"El entorno del Real Madrid ha construido la historia. Viene construyendo el relato de que iban a ganar y no queda más remedio que decir que van a ganar. No es así. Remito a que os leáis la sentencia", apuntó Tebas, que pasó a calificar la Superliga como una "competición de barra de bar de las seis de la mañana. Ya me voy a las seis. No tiene la licencia. Han llevado a la intoxicación y un relato que no es cierto. Me juego 25 cenas a que en dos años y en seis y en ocho tampoco hay", manifestó.

"¡Cómo pueden decir que va a ser gratis!. Tiene que ir embriagado de éxito, que es lo que se toman a las seis de la mañana en ese bar. Si su jefe Florentino Pérez lo escucha lo despide. Es imposible con los números que dicen tener. La Superliga mata la Ligas nacionales. No lo aceptaría ningún club, muy poquitos. Las posibilidades son cero de hacer la SuperLiga", dijo Tebas, "muy contento porque tengo más seguridad en lo que va a pasar".