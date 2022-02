Simeone: "Tenemos que mejorar la concentración"

Problemas defensivos: “Cada vez que nos tiran a portería, es gol. Está claro que tenemos que mejorar la concentración, la intensidad. Tenemos que ganar más duelos. Hemos buscado que el equipo ataque mejor, somos el tercer equipo más goleador de la Liga. Pero estamos sufriendo donde no lo habíamos hecho nunca. Sé cual es el camino, trabajamos para encontrar soluciones”.

Declaraciones de Joao Félix: “No me está decepcionando. Cuando tengan la posibilidad de preguntarle, le pueden preguntar a él. Si él tiene claro cual es el problema, estaría bien saberlo. Tal vez él buscó salir de la pregunta para no hablar más del tema y ya está, para no generar polémica. Hay que preguntarle a él”.

La lesión de Wass: “Yo actué como lo hago siempre, desde hace diez años. A veces son golpes sin importancia y el jugador no tiene que salir. Es lo que hice el otro día, lo que pasa es que luego pues Wass si tenía una lesión. Ojalá pueda recuperarse rápido porque había llegado con mucha ilusión”.

El Getafe: “Desde que ha llegado Quique lo están haciendo muy bien. Siempre he dicho que fue él quien empezó aquí el trabajo que luego nosotros hemos continuado. Tiene futbolistas intensos, presionan bien, tienen llegado. Los veo en un momento en el que se sienten muy bien como equipo”.