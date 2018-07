Simeone: "La actuación de Fernando Torres fue importante, como la de todo el equipo"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este domingo, tras la victoria 3-0 ante el Levante, que su equipo sigue "respondiendo espectacularmente", resaltó el "gran partido" de su conjunto y calificó la temporada del Barcelona, el líder de la clasificación, como "tremenda".

"El equipo hizo un gran partido, enseguida entendió cómo había que asociarse, enseguida había sensación de peligro, de que cada vez que atacábamos y acertábamos en el pase final siempre había olor a gol. Después, tuvimos contundencia. Es verdad que el Levante en algún pasaje tuvo alguna situación de acercarse en el marcador, siempre lo vi competitivo, pero hicimos hoy un gran partido", dijo.

"La actuación de Fernando Torres fue importante, como la de todo el equipo. Creo que el equipo hizo un partido muy completo, hicimos tres goles de muy bella factura y sobre todo entendimos muy bien el partido que había que jugar. Veníamos de un esfuerzo muy grande el jueves y una vez más, siendo pocos, seguimos respondiendo espectacularmente. Eso me pone muy contento", declaró.

"Hoy el equipo físicamente respondió muy bien para los que observan ese tipo de detalles. Y, cuando se junta lo táctico más lo físico, está claro que el talento individual rompe el partido como lo rompió hoy", expuso el técnico, que apuntó que la competencia interna sigue "subiendo" en el equipo.

"Lo único que le sirve al equipo es tener a todos enganchados de la mejor manera para que ojalá, en el acierto que tenga como entrenador, salga beneficiado el club", prosiguió Simeone, cuyo conjunto está a once puntos del liderato del Barcelona, del que dijo que su temporada en la Liga está siendo "tremenda".

"No sé si hay registros de lo que está haciendo el Barcelona. Nosotros seguiremos intentando acercarnos si es que nos dejan, pero siempre buscando competir hasta el final, intentando acercarnos a lo que podamos y sino felicitarlos y seguramente quedará para la historia si es que ganan la Liga siendo invictos", valoró.

También habló de Víctor Machín, 'Vitolo': "Es un jugador que tiene mucho talento. No es fácil engancharse rápido al estilo de juego que tenemos. Viene jugando tres partidos de titular. Pero no hay otra manera. He hablado con él, creemos en el futbolista que fuimos a buscar y será trabajo, valentía, insistir y competir, porque por el otro lado también tenemos a Correa, que hoy hizo un partido extraordinario y un golazo. Necesito que estén bien todos".

Del penalti que reclamó el francés Antoine Griezmann en el primer tiempo, ya con 1-0 en el marcador, Simeone tiene "poco que decir, porque estaba lejos", aunque apuntó a la sensación que le dio de que "estando tan cerca del gol se tire, pero el árbitro estaba a pocos pasos".

"La amonestación no fue por simulación, sino por la protesta de Griezmann", añadió.