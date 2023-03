Scaloni: "Messi está para seguir viniendo"

"Lo de Leo... Es fácil la lectura. Él está bien, está para jugar y para seguir viniendo. Hasta que él diga lo contrario, seguirá viniendo", aseveró Scaloni en una conferencia de prensa desde el recinto de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza (provincia de Buenos Aires), en vísperas del amistoso de este jueves ante Panamá.

"Cuando diga 'no me siento', ya veré que hago; intentaré convencerlo, pero es lo que hay... Mientras tanto, creo que es feliz adentro de la cancha, es feliz estando en la selección y eso es para nosotros muy bueno. De mi parte, no hay debate", agregó el técnico santafesino.

Respecto a las muestras de cariño hacia Messi y hacia otros jugadores de la selección, Scaloni señaló que le parece algo "hermoso" y que los futbolistas "necesitan" sentir ese afecto. "Lo de Leo me parece hermoso. Él merece todo ese cariño, él y todos los jugadores que están acá merecen salir a la calle y recibir ese cariño, porque no lo han podido vivir, se han ido a sus clubes... Me parece que eso les acerca mucho más, y que lo necesitan", reconoció el entrenador.