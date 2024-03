Sarabia: "Estoy en el mejor momento de mi carrera"

LEER MÁS España se concentra con Cubarsí como gran sensación

"Muy contento de que jugadores tan jóvenes lleguen a la selección. Significa que España trabaja bien el fútbol base, las canteras. Es muy importante el producto español. No me siento viejo por tener 31 años, estoy en una etapa muy buena de mi vida, en el mejor momento de mi carrera. Hay una gran diferencia de edad pero intentamos aportar la experiencia tan necesaria en cualquier equipo", dijo en rueda de prensa.

Sarabia no juega con la selección española desde el 6 de diciembre de 2022 y su último recuerdo no es positivo, la eliminación ante Marruecos en el Mundial de Catar, la tanda de penaltis y su remate previo al poste que pudo evitarlos. "Tengo grabada la jugada que pudo marcar un antes y un después en ese partido", confesó, "pero lo que viene ahora es que vuelvo a estar en la selección, muy feliz de tener una nueva oportunidad y disfrutar de mis compañeros".

"La esperanza nunca se pierde. Trabajo para mejorar cada día, aportar lo mío en el equipo. Me enteré de la convocatoria por un compañero de equipo y fue un subidón tremendo. Uno trabaja día a día, he pasado por muchos momentos difíciles en mi carrera y esto siempre es un premio, una alegría que es imposible que no te ponga un sonrisa y estar muy feliz", agregó.

Ahora, se estrena con Luis de la Fuente como seleccionador y regresa en la última convocatoria antes de la lista definitiva para la disputa de la Eurocopa de Alemania. "Con nuestras armas y nuestra filosofía de juego, tenemos que seguir ese modelo en un gran examen ante dos selecciones muy potentes", dijo centrado en los amistosos de España ante Colombia y Brasil.

Y respecto a las opciones españolas en la cita continental afirmó: "No me gusta hablar de quién es favorito y quién no en una Eurocopa, cada partido es un mundo. Tenemos muy buena selección y muy buen equipo, nos tenemos que centrar en nosotros mismos y no poner etiquetas que lo único que pueden hacer es debilitar y no nos ayudan para nada", sentenció.