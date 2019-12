Rodrygo elogia a Benzema: "Me siento orgulloso de poder jugar con él"

El brasileño Rodrygo Goes habló en zona mixta tras la victoria del Real Madrid (2-0) frente al Espanyol y aseguró que se siente “orgulloso de poder jugar con Benzema”, que anotó de nuevo este sábado y suma ya 15 goles en lo que va de temporada.

"Mi relación con Benzema es muy buena, Karim me ha ayudado bastante desde que yo llegué; es un crack y me ayuda bastante. Es un crack y para hablar solo él solo puedo decir cosas buenas. Me siento orgulloso de poder jugar con Benzema", declaró.

Rodrygo valoró también la actuación de su compatriota Vinicius, que volvía a ser titular desde el 19 de octubre: "Vinicius y yo nos entendemos solo con mirarnos. Está ganando confianza; es un gran jugador y que sea aplaudido así es bueno para todos", dijo.

Además, el brasileño habló del palo de golf que le regaló Marcelo a Bale en la cena de Navidad del equipo: "Ha sido una broma con Bale. El ambiente con el equipo es muy bueno y espero que siga así siempre", concluyó.