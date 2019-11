Robert Moreno responderá este jueves a Luis Enrique, a las 18:30 horas

Según un comunicado enviado por sus abogados, Moreno ofrecerá su punto de vista a las 18:30 en el hotel Claris de Barcelona, en una comparecencia en la que no habrá turno de preguntas.

Luis Enrique, en su regreso como seleccionador, comentó que el único responsable de que Robert Moreno no estuviera en su equipo técnico era el propio entrenador asturiano. "El desencuentro acontece el 12 de septiembre, único día que tengo contacto con él en una reunión en mi casa en la que percibo que quiere hacer la Eurocopa y después, si quiero, sería mi segundo entrenador. No es una sorpresa, lo veía venir por los no acontecimientos de las últimas semanas", explicó Luis Enrique.

