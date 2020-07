El Real Madrid, campeón de Liga

El Real Madrid conquista el título de Liga tras lograr la victoria ante el Villarreal . Benzema allanó el camino a la media hora de juego y en la segunda parte, con polémica, el francés de penalti dejaba casi todo hecho. Iborra le puso emoción en los últimos minutos con un gol de cabeza, pero no fue suficiente para remontar, pero sí para hacer sufrir a los blancos. El Real Madrid suma 34 títulos de Liga tras lograr este campeonato, que ha estado marcado por el coronavirtus , por la pausa que sufrió el fútbol, y por jugarse en el tramo final sin público.

No era una noche cualquiera para los blancos. Después de muchos años viendo al eterno rival levantar el título de Liga, el equipo estaba ante su primera bola de campeonato. Y lo hacía con la tranquilidad de saber que se podía permitir un tropiezo, pero con la responsabilidad de no aplazar el desenlace de la Liga a la última jornada. Por eso el objetivo era uno, ganar.

El Real Madrid no saborea un título liguero desde la temporada 2016-17, le valía ganar o hacer lo mismo que haga el Barcelona. La tensión se palpaba en los futbolista, era un día en el que había más de tres puntos en juego. En frente el Villarreal, uno de los equipos más en forma del campeonato tras la vuelta de la pandemia, y que pelea por meterse en Europa la próxima temporada. Todo estaba listo para que se viviera una gran noche de fútbol en el Alfredo Di Stefano de Valdebebas.

Los de Zidane no querían especular y salieron al campo con las ideas muy claras. Querían el control y llevar la iniciativa desde el principio. Carvajal tuvo la primera a los tres minutos, con un pase largo de Sergio Ramos. Pudo dársela a Benzema para que la empujara, pero vio a asenso adelantado, le tiró el globo, pero no logró sorprender al arquero. Los blancos dominaron los primeros diez minutos, cargaban el juego por la banda izquierda, y generaba peligro por la derecha con Rodrygo y Carvajal. Por esa banda llegó otra para Benzema, a los seis minutos, pero su remate fue limpio, y de nuevo en el 14, pero su volea se fue fuera.

Las oportunidades y las llegadas eran constantes, Modric lo probó desde fuera del área y su lanzamiento lo detuvo con apuros Asenjo. Las noticias desde Barcelona acompañaban y el gol de Osasuna dio tranquilidad al Real Madrid, que bajó la intensidad de los primeros minutos, pero no parecía perder el control ante un Villarreal que estaba más pendiente de defender e intentar sorprender a la contra.

A los 27 minutos el Madrid dió el primer hachazo. Robó la pelota en el medio del campo y se montó la contra, la que buscaba el Villarreal. Casemiro rebañó un balón en el medio del campo, la pelota le cayó a Modric por el carril del diez... avanzó, y se la dio en el momento justo a Benzema para que a un toque, introdujera la pelota por debajo de las piernas de Asenso y en la portería. El Real Madrid acariciaba el título más que nunca.

Tras le gol el Villarreal dio un paso al frente, más por responsabilidad que por fútbol. Los blancos siguieron controlando el partido y no dar opciones a la sorpresa de los amarillos. Así se llegó al descanso, con el partido donde quería Zidane. El villarreal apenas fue oposición.

Pero salieron con otra mentalidad en la segunda mitad. Los cambios le dieron consistencia a los amarillos y subieron la presión. Los blancos tardaban en cogerle el pulso al planteamiento de los castellonenses. Se convirtió en una lucha mental, en donde los blancos iban a buscar cerrar el partido a la contra, y Carvajal volvió a tenerla, como en la primera parte, y de nuevo quiso resolver él cuando tenía opción de pase a Hazard y Benzema, pero decidió resolver él y blocó Asenjo.

El Real Madrid supo encontrar su sitio. El partido mantenía la emoción porque la diferencia era un gol porque había un título en juego, y todo podía pasar, pero no pasaba nada, y el tiempo pasaba, solo quedaban 25 minutos.

A 18 minutos para el final llegó la polémica. Jugada de Sergio Ramos, cae en el área y penalti. Justito y dudoso, pero ya se había señalado y ante la duda, el VAR no puede entrar a anularlo y había dudas. Pero la polémica continúo. Sergio Ramos tomó la responsabilidad, pero cuando fue a tirar, hizo de la Messi y Neymar hace años. Tocó en corto para que Benzema llegara desde atrás para disparar a placer. La jugada fue anulada porque Benzema había invadido el área antes del lanzamiento. Pero también un jugador del Villarreal, y mandó repetir. Esta vez fue directamente Benzema el que cogió la responsabilidad y marcó el gol definitivo. El gol que dejaba casi sentenciado el partido y el título de Liga.

Pero el partido no se acabó ahí. Cuando parecía que estaba todo hecho, llegó el golazo de Iborra de cabeza. El Villarreal no se rinde e iba a pelear hasta el final, y tuvo sus opciones, incluida una triple oportunidad en el 92 que convirtió a Courtois en héroe. Pero no pudieron marcar un gol que le hubiera puesto picante al final de la temporada.