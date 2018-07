El Real Madrid busca goles que le afiancen en el liderato

Superados los exámenes del Parque de los Príncipes y Balaídos, el Real Madrid tomó aire en una semana tranquila, sin competición y con tiempo para desconectar para sus jugadores, antes de encarar una semana exigente que marcará el camino en Liga de Campeones y la proyección en Liga.

Se inicia con la visita de Las Palmas, en un duelo que el Real Madrid encara de nuevo con numerosas bajas. Aún con el buen gusto de fútbol que dejó su triunfo en Balaídos pero sin recuperar jugadores importantes y perdiendo a otros 'tocados' por el camino.

No estará la sensación madridista de la campaña, el portero costarricense Keylor Navas que tendrá descanso por una sobrecarga muscular, ni el capitán Sergio Ramos en el centro de la defensa con su problema de hombro que no acaba de curar. Y no regresan a tiempo, sin deseo de Rafa Benítez de arriesgar futbolistas como el colombiano James Rodríguez, el galés Gareth Bale ni el francés Karim Benzema. Dani Carvajal y el portugués Pepe completan un amplio parte de bajas.

Tirará con lo que tiene Benítez que apostará por Kiko Casilla por primera vez en Liga, dará continuidad a Danilo en el lateral derecho y entrada a Nacho Fernández en el centro de la defensa. Jesé tendrá continuidad como titular tras su buen partido ante el Celta en un encuentro especial para él y el portugués Cristiano Ronaldo busca goles que aumenten su confianza antes de duelos importantes.

Mientras, la UD Las Palmas tratará de ofrecer en un Santiago Bernabéu donde nunca ha ganado en sus 66 años de historia, la buena imagen exhibida esta temporada en otros dos grandes escenarios como el Vicente Calderón y el Camp Nou, donde cayó por la mínima ante Atlético de Madrid (1-0) y FC Barcelona (2-1), respectivamente.

Se presenta Las Palmas con la ilusión de dar la sorpresa, inmerso en una especie de segunda pretemporada. Y es que la llegada de Quique Setién al banquillo la semana pasada ha propiciado que aumente el número de entrenamientos para que sus jugadores asimilen cuanto antes los nuevos conceptos, muy distintos a los del anterior entrenador, Paco Herrera.

No ha tenido el cántabro un estreno fácil como técnico de Primera División. Debutó con un empate en casa ante el Villarreal (0-0), con su equipo en posiciones de descenso, y ahora afronta el choque del Bernabéu en idéntica tesitura clasificatoria. Por lo que ha trabajado esta semana, podría plantear un esquema conservador para tratar de frenar el caudal de juego blanco. Su idea es formar un triángulo por delante de la zaga con jugadores de contención y aprovechar las bandas con hombres rápidos que conecten con el argentino Araujo.

Tendrá que realizar dos descartes porque se ha llevado desde el jueves hasta la capital de España a 20 jugadores, entre ellos al argentino Culio, una vez cumplida su sanción. La gran sorpresa es el descarte del ghanés Wakaso, en disposición de jugar tras superar su castigo de un encuentro por acumulación de tarjetas. También se quedó en la isla el delantero Asdrúbal, y dos defensas lesionados, Ángel López y el central paraguayo Antolín Alcaraz.

Setién, que sabe de la dificultad del encuentro pero no descarta dar la campanada, ha puesto como ejemplo a sus jugadores -algunos de ellos pisarán por primera vez el césped del Bernabéu-, que Granada (1-0), Málaga (0-0) y Levante (3-0) tuvieron sus opciones en casa del líder.

Siete fueron los goles que encajó hace más de trece años Las Palmas en su última visita al Bernabéu, en una tarde mágica para Fernando Morientes que marcó cuatro. Un estadio prohibido -solo cuatro empates en 31 visitas ligueras- en el que los grancanarios, como dice el himno de la Décima, tienen historia por hacer.