Piqué: "Ganar la Liga no dependerá de los árbitros, son cien por cien imparciales"

ESPERA QUE REDUZCAN SU SANCIÓN

El jugador del Barcelona confía en que el Comité de Apelación le reduzca la sanción de cuatro partidos tras su supuesto insulto al árbitro asistente en la Supercopa y también afirma que ganar la Liga no dependerá de los colegiados porque son "100% imparciales". "Soy optimista y confió en una rebaja de la sanción; ganar la Liga o no no dependerá del nivel de los arbitrajes, son 100% imparciales", aseguró Piqué.