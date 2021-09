Ona Battle: “Ahora no lo tengo en mente pero volveré a la liga española”

SELECCIÓN: “Tenía muchas ganas ya de estar en la Selección, de volver tras el verano. Además es un año especial que termina con la Eurocopa. No me siento una de las fijas de la selección, yo lo que intento es mejorar cada día. Entrenar con estas compañeras de selección es un sueño hecho realidad. Quiero seguir mejorando para poder seguir viniendo.

Es cierto que las generaciones más jóvenes venimos apretando mucho desde abajo pero esto es muy bueno para que el Futfem crezca. Las palabras de Alexia (las jugadoras que llegan ahora a la selección son mejores que yo a esa edad) sobre nosotras son un gran halago.

¿Si somos favoritas para la Eurocopa? Lo que queremos es mejorar cada concentración, cada partido. Con mi generación he tenido la suerte de jugar grandes torneos en categorías inferiores y lograr grandes resultados. Por eso me hace mucha ilusión compartir también minutos en la absoluta con compañeras como Patri Guijarro y Aitana.

Venir a la selección, con su ritmo de juego, movilidad de balón, me viene muy bien y me motiva mucho”

INGLATERRA: “El año pasado con la pandemia fue complicado, no poder ver a la familia en tanto tiempo, mucha incertidumbre….ahora la cosa está mejor y creo que eso me ayuda también. Este año me siento mucho mejor y creo que se nota en el campo. Esta experiencia me ha ayudado a madurar y a….aprender inglés!”

MANCHESTER UNITED: “Estoy muy contenta y muy ilusionada en el club. El principal objetivo es mejorar, dar mi mejor versión y ayudar al equipo. Desde pequeña ya tenía la idea de jugar fuera de España, disfrutar de otra liga, es algo que te ayuda a madurar. Se me dio la oportunidad del United y no podía decir que no, fue la mejor decisión, no me arrepiento de nada.”

LIGA ESPAÑOLA: “La Liga española la considero como mi casa, algún día voy a volver, pero ahora no lo tengo en mente. Ojalá en la liga española se pueda avanzar con el tema de la televisión, es necesario que el Futfem se vea”

LIGA INGLESA: “Creo que esta liga me ha ayudado a defender mejor, a ser más intensa. Siempre intento dar lo mejor de mí para que el United esté lo más arriba posible. La inglesa es una liga más vertical, me di cuenta jugando contra el Chelsea, no paré de correr para atrás. Aunque con la jugadora que más he sufrido es con Stanway, del Manchester City. De la selección con la que peor lo he pasado cuando me ha tocado defenderla es con Mariona”

POSICIÓN: “Para mí ser carrilera es top, pero también me gusta mucho defender como lateral, así que yo estoy encantada en la posición que me pongan”