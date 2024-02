Michel, sancionado dos partidos

LEER MÁS Vinicius y Rüdiger, dudas para medirse al Girona

El conjunto catalán pidió que se le retirase la expulsión a su técnico, alegando que "en ningún caso" se dirigió al árbitro Jesús Gil Manzano ni hubo "reiteración" en sus protestas, algo que no encontró la aceptación de Competición.

El Girona tampoco podrá contar ante el Real Madrid, además de con el centrocampista venezolano Yangel Herrera, que deberá cumplir un partido por el ciclo de amonestaciones, con el defensa neerlandés Daley Blind, que vio su quinta amarilla al finalizar el choque contra la Real Sociedad.

El equipo 'gironí' indicó que el central se limitó a realizar "una aclaración sobre el tiempo añadido", pero el organismo le replicó que Blind hizo "de forma inequívoca observaciones durante un espacio de tiempo no breve" y al que no poder el club acreditar su contenido no puede "considerar desvirtuada la presunción de veracidad del acta".