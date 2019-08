Mateu Alemany: "A día de hoy no hay ninguna oferta por Rodrigo"

El director general del Valencia, Mateu Alemany, afirmó que a día de hoy no existe ninguna oferta por el delantero internacional del equipo, Rodrigo Moreno.

Así lo indicó en una comparecencia ante los medios, en la que explicó que el jugador, tras no haber entrenado martes y miércoles como consecuencia de la posibilidad de salir del club, había pedido en la tarde del miércoles incorporarse con normalidad a los entrenamientos a partir de este jueves.

"Lo que parecía un acuerdo, dejó de serlo y lo que parecía una oferta, también", indicó Mateu Alemany ante la situación suscitada esta semana en torno a la posible marcha del futbolista al Atlético de Madrid.

Alemany admitió que entre los clubes había un "principio de acuerdo verbal", aunque cree que faltaba que se concretaran aspectos entre el futbolista y el Atlético de Madrid.

También explicó que ha tenido un perfecto conocimiento de lo que ha sucedido porque había una oferta importante en el contexto de una situación económica determinada.

"La situación de Rodrigo es estratégica y excede de los planteamientos cotidianos de confección de la plantilla, por lo que respetamos que el asunto esté en manos del máximo accionista del club -Peter Lim- y eso es algo que debemos dar por sabido", indicó.

"Es una situación idéntica a la que en dirección contraria se produjo hace un año con la contratación de Gonçalo Guedes. Es un asunto que trasciende a nuestro ámbito y compete a la propiedad del club", indicó.

El director general del Valencia explicó que el jugador no le ha pedido salir al club, pero añadió que no puede garantizar que nadie pueda volver a por él porque el mercado está abierto hasta el 2 de septiembre.

"Rodrigo no nos ha pedido salir. No puede hablar sobre si pueden volver a por él porque no depende de nosotros. A mí, hoy me ha parecido que el jugador estaba hoy muy contento", insistió.

Al respecto señaló que es un jugador importante y que si sale, el Valencia se verá obligado a buscar otro jugador importante, pero lo hará, a esta alturas del mes de agosto, en un mercado "hostil e 'inflacionado'"

Preguntado sobre si la venta de Rodrigo por sesenta millones de euros, era un regalo, se limitó a indicar que decisiones de esta envergadura están en manos de la propiedad del Valencia.

También se pronunció sobre los jugadores que pueden salir del club y aludió que éstos conocen su situación. No voy a dar nombres, pero son futbolistas para los que lo mejor es salir. Es positivo para todos, porque son buenos jugadores y tienen mercado",