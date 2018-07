Mata: "Estoy contento de volver a ser un habitual en la Selección"

El centrocampista del Manchester United Juan Mata se ha mostrado "contento de volver a ser un habitual" en la selección española de fútbol y ha subrayado que "siempre" ha tenido confianza en sí mismo, pese a no haber entrado en las convocatorias de Vicente del Bosque durante algunos meses.

"Fueron meses complicados porque yo siempre he tenido ganas de volver", ha reconocido Juan Mata este lunes durante un encuentro con doce niños con discapacidad intelectual organizado por la Fundación Laureus en Madrid. "Nunca he dado nada por hecho, ni cuando venía ni cuando dejé de venir. Siempre he tenido confianza en mí mismo y estoy contento de volver a ser un habitual", ha abundado.

El jugador asturiano ha celebrado su "buen momento de forma" y ha deseado trasladar a la selección española las buenas sensaciones que está teniendo durante el inicio de campaña en Inglaterra, donde es protagonista por sus goles y asistencias.

"Tengo continuidad, me siento importante, estoy participando en el equipo y espero demostrarlo en la selección", ha señalado el centrocampista del Manchester United.

Quien no se unirá este martes a la concentración del combinado absoluto, que los días 9 y 12 de octubre se medirá a las selecciones de Luxemburgo y Ucrania, es el delantero del Chelsea Diego Costa.

Preguntado por la ausencia del jugador de origen brasileño, Juan Mata ha considerado que debe ser Vicente del Bosque quien explique las razones. "Es él el que hace las listas", ha recalcado.

A la espera de que los médicos valoren el alcance de la lesión en el tobillo derecho del lateral del Real Madrid Dani Carvajal, sustituido por este motivo en el derbi madrileño del pasado domingo ante el Atlético de Madrid, Mata ha indicado que es un jugador que le "ofrece mucho al equipo, porque tiene recorrido y defiende y ataca muy bien".

"Si finalmente no llega a tiempo, solo desearle que se recupere pronto", ha agregado.

Otro de los protagonistas en el empate (1-1) entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid fue el guardameta costarricense Keylor Navas, a quien Mata ha valorado como un "buen portero".

"Lo ha demostrado en el Levante y ahora en el Madrid", ha añadido aunque, en la comparación con su compañero y amigo David de Gea, se ha decantado por este último.

"Estoy muy contento de que siga con nosotros. Es uno de los mejores porteros del mundo y estoy seguro de que esta temporada también nos va a dar muchos puntos", ha remarcado.

No pudo, no obstante, el también internacional español evitar la derrota (3-0) del Manchester United frente al Arsenal en uno de los desplazamientos más "complicados" para el conjunto que dirige el holandés Louis Van Gaal.

"Tuvimos un mal día, un muy mal comienzo y tiramos el partido. Pero la Premier League sigue muy abierta. Estamos a dos puntos del líder, que es el Manchester City", ha comentado.

Pese a este tropiezo, Juan Mata ha señalado que los "problemas" que los grandes equipos de las ligas española, francesa e inglesa están atravesando en las primeras jornadas de competición en sus respectivos países "son bonitos para el espectáculo".

"Está todo muy igualado. Ojalá este año podamos estar peleando hasta el final por ganar la Premier League", ha deseado.

Lejos de los puestos de cabeza se encuentra el vigente campeón del campeonato inglés, el Chelsea del técnico portugués Jose Mourinho.

"Yo siempre le desearé lo mejor porque estoy súper agradecido por el tiempo que pasé allí y nada más", ha contestado al ser preguntado por la posibilidad de que se produzca un relevo en el banquillo de su anterior equipo.