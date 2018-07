Maradona será candidato a la presidencia de la FIFA

Diego Armando Maradona manifestó a través de su compañero de programa televisivo en la cadena Telesur, Víctor Hugo Morales, que se postulará como candidato a la presidencia de la FIFA, y ocupar el puesto vacante que dejó el suizo Joseph Blatter, tras su renuncia. "Llamé a Diego Maradona para ver cómo estaba su papá. Me contó que iba a ser candidato a presidente de la FIFA y me autorizó a comunicarlo", expuso el periodista Víctor Hugo Morales en su cuenta oficial de Twitter.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a principios de este mes, había sugerido que Maradona podría convertirse en el próximo presidente de la FIFA, luego de haber brindado su apoyo al príncipe jordano Alí Bin Al Hussein en las últimas elecciones.

Asimismo, en un ambiente donde la Asociación del Fútbol Argentino está siendo investigada, el exastro del fútbol mundial denunció al fallecido expresidente Julio Grondona por "haber entregado" la final del Mundial de Italia en 1990. "Cuando fuimos a jugar la final del 90, vino Grondona y me dijo: 'Hasta acá llegamos'. Yo me acuerdo que estaba desgarrado y sin la uña, que el 'boludo' del doctor Madero me la hizo sacar. Estábamos entregados", sostuvo Maradona en un programa televisivo. "Nos entregó como nos entregaron los chilenos en las Malvinas", añadió Maradona, que está en Buenos Aires acompañando a su padre, que está en un delicado estado de salud.