Johan Cruyff sufre cáncer de pulmón, según medios catalanes

El exentrenador del FC Barcelona Johan Cruyff, de 68 años, sufre un cáncer de pulmón, según han informado esta mañana las emisoras Catalunya Ràdio y RAC1.

La enfermedad le fue detectada al extécnico holandés este pasado martes en Barcelona, y por el momento se le están haciendo pruebas para saber la evolución de la enfermedad.

Johan Cruyff fue intervenido a corazón abierto en 1991, tras sufrir una insuficiencia coronaria en fase aguda.

Después de pasar por el quirófano se puso en la lucha de dejar de fumar e incluso protagonizó una campaña publicitaria en contra del tabaco, con el lema: "En mi vida he tenido dos grandes vicios: fumar y jugar a fútbol. El fútbol me ha dado todo en la vida y, en cambio, fumar, casi me lo quita".

El extécnico, que se encuentra en Barcelona, abandonó la actividad deportiva tras dejar el banquillo del Camp Nou en 1996, aunque en el 2009 y hasta el 2012 fue seleccionador de Cataluña.

Cruyff, en su lucha por abandonar el tabaco, sustituyó el cigarrillo por caramelos para paliar los nervios durante los partidos del equipo barcelonista.

El exentrenador fue el arquitecto del 'dream team', y el primero que ganó la Copa de Europa en 1992 en el estadio de Wembley, en Londres, para la entidad catalana.