Johan Cruyff confirma que padece cáncer de pulmón

En un comunicado hecho público este jueves, se explica que, a lo largo de las últimas semanas, el técnico, de 68 años, se ha sometido "a diversas revisiones médicas en un hospital de Barcelona".

En estos controles, los médicos han diagnosticado un cáncer de pulmón al exfutbolista holandés, aunque Carole Thate advierte de que "no se realizarán más anuncios" sobre este asunto "por respeto a la privacidad de Johan y su familia, y por el hecho de que las pruebas aún no se han terminado".

"Confiamos que en esta ocasión, sí se respete la privacidad de Johan y su familia. Una vez finalizados estos exámenes se informará al respecto", concluye el comunicado.

Johan Cruyff fue intervenido a corazón abierto en 1991, tras sufrir una insuficiencia coronaria en fase aguda. Después de pasar por el quirófano se puso en la lucha de dejar de fumar e incluso protagonizó una campaña publicitaria en contra del tabaco, con el lema: "En mi vida he tenido dos grandes vicios: fumar y jugar a fútbol. El fútbol me ha dado todo en la vida y, en cambio, fumar, casi me lo quita".