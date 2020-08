Iker Casillas anuncia su retirada del fútbol de manera oficial

El legendario portero español ha anunciado en sus redes sociales su retirada del fútbol profesional como jugador: "Hoy es un día difícil, pero no triste, me considero un afortunado por haber llegado hasta aquí como he llegado".

Iker Casillas (1981, Móstoles, Madrid) fue el capitán de la selección española que se proclamó campeona del mundo en Sudáfrica en 2010, el mayor triunfo en la carrera de uno de los mejores porteros de la historia del fútbol. Hoy, Casillas anuncia su retirada oficial. Tras diez años agitados, uno de los mejores porteros de la historia "colgará los guantes". "Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado. Gracias", ha tuiteado Casillas para despedirse del fútbol profesional como jugador.

"Hoy dejó atrás los tres palos que me vieron crecer como portero, los que en cada momento me colocaron en mi sitio y me obligaron a mantener los pies en la tierra, esos tres palos a los que tanto debo y que seguro que echaré de menos. Y allí también os dejaré a vosotros, mis fieles aliados, allí colgaré mis guantes", firma Casillas su despedida. La retirada de Casillas no es una sorpresa tras mucho tiempo alejado del terreno de juego, desde que sufrió un infarto de miocardio en mayo de 2019.

Los dos clubes en los que ha jugado a lo largo de su carrera no han tardado en rendirle homenaje. El Real Madrid ha publicado un comunicado oficial en el que asegura "quiere mostrar su reconocimiento, su admiración y su cariño a una de las leyendas más grandes de nuestro club y del fútbol mundial". "El mejor portero de la historia del Real Madrid y del fútbol español llegó a nuestra casa con 9 años", dice en su comunicado el club, que añade: "Iker Casillas se ha ganado el cariño del madridismo y es un referente de los valores que representan al Real Madrid".

El Oporto FC también ha publicado en sus redes sociales un vídeo con los mejores momentos del portero en el club. Recientemente, veíamos a Casillas levantando la Copa de Portugal, que el club conquistó, y que en un bonito gesto, ofrecieron alzar al portero español. Casillas no ha tardado en agradecer a ambos clubes su gratitud en Twitter.

VUELVE AL MADRID

Casillas deja atrás su etapa como jugador, pero no se aparta del fútbol. Trabajará para el Real Madrid junto a Florentino Pérez en calidad de su asesor. "Será un vínculo entre el banquillo y el club", asegura Fernando Burgos en Onda Cero.

Seguro que te interesa...

-La propuesta del Real Madrid a Casillas para su vuelta al club blanco

-Entrevista completa con Del Bosque, Villa, Casillas e Iniesta para recordar el Mundial

-¿Han visto los hijos de Casillas el beso de Iker a Sara tras el Mundial?