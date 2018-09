El hermano de Messi, condenado a dos años y seis meses de prisión por posesión ilícita de un arma

NO ENTRARÁ EN LA CÁRCEL

Matías Messi, hermano del delantero del Barcelona y capitán albiceleste Lionel Messi, fue condenado en Argentina a dos años y seis meses de prisión no efectiva por portar ilegalmente un arma de fuego. El hermano del astro argentino no tendrá que entrar en prisión pero deberá realizar labores sociales y no podrá salir del país.