Filipe Luis: "Nunca he conseguido desconectarme del Atlético"

Presentado como jugador del Atlético de Madrid

El lateral brasileño, Filipe Luis, ha sido presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid. El defensor asegura que nunca consiguió mantenerse al margen del club rojiblanco y que su regreso "es como si nunca me hubiese ido". Además ha comentado que su paso por el Chelsea no fue un fracaso sino que "he aprendido mucho y me ha hecho mejor jugador".