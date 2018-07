España se juega sus opciones de liderar el Grupo C ante Bielorrusia

Hace más o menos un año se producía en Brasil una de las mayores derrotas sufridas por España en partido oficial. En un Mundial, ni más ni menos, en un campeonato del mundo que empezó con un 5-1 ante Holanda y que terminó a los tres partidos sin tan siquiera poder pasar de la fase de grupos. Por suerte, el tiempo pasa y ninguna amargura es eterna. Mucho menos en el mundo del fútbol, pues ahora los pupilos de vicente del Bosque están inmersos en la clasificación para la Eurocopa 2016. Eso sí, a pesar de lo fácil que es el Grupo C habrá que sudar para liderarlo. Y hay que ganar a Bielorrusia.

No queda otra. No queda más remedio que salir del país del oriente de Europa cn los tres puntos en el bolsillo para poder tener opciones de ser primero en un grupo en el que se empezó con goleada ante Macedonia pero que continuó con derrota ante Eslovaquia. Sí, ante Eslovaquia, ante un equipo que en condiciones normales no podria haber hecho nada ante esa selección campeona de Europa en 2008 y 2012, y campeona del mundo en 2010. Pero, como se dijo al comienzo, el tiempo pasa. Y lo que ya ha pasado hay que dejarlo atrás, tanto lo bueno como lo menos bueno.

Y es que esos tiempos, los tiempos de villa, de Puyol, de Xavi, de Xabi Alonso y del mejor Casillas han quedado atrás. Nos guste o no, han quedado atrás. Ahora es el momento de David de Gea, de Koke, de Morata, de Bernat, de Carvajal y demás. De un estilo que hay que llevar al que haga sentirse más cómodos a estos futbolistas. Toque sí, pero sin renunciar al ataque. El Barça es claro ejemplo de adaptación, pues ha 'adoptado' el contragolpe añadiendo más variedad al juego.

Adaptación y renovación

Porque para volver a ser grandes no queda otra que volverse imprevisibiles para el rival. Que saber a qué se juega pero que el contrario no lo sepa. Si te conocen hay más opciones de que te ganen. Y por eso Eslovaquia, sabedor de que cerrándose bien y contragolpeando tendrían opciones, fueron capaces de ganar. Y por eso, aunque Bielorrusia no sea rival a priori para España, es mejor ir con cautela y no jugar con el tiempo.

Simplemente jugar a ganar, y si se puede golear mejor, pues bien podría depender ser líder o no serlo de la cantidad de tantos marcados y de la que se reciben. Para ello, Pedro se perfila como titular, e incluso Del Bosque podría probar un doble '9' arriba con Morata y Alcácer, sabiendo de la movilidad que tiene el delantero de la Juventus y de su estado de forma. No es este un partido que deba suponer mucho sufrimiento en defensa, por lo que el riesgo puede ser bienvenido y bien agradecido en el resultado final.

Todo depende de Vicente del Bosque, que ha avisado del peligro de una Bielorrusia que tiene en Hleb, el mítico Hleb que estuvo en el Barça hace años, a una de sus mayores amenazas. Eso sí, ya está algo mayor y su mejor época parece haber pasado. La mayor amenaza bien puede ser el hecho de jugar fuera de casa, aunque el seleccionador ya ha dicho que el césped está en buen estado, lo que puede venir bien al juego de la Selección.

Ser líderes, una obligación

De poco valdrá tener esa 'alegría' si no se consiguen tres puntos que serán vitales de cara al desenlace del Grupo C. La clasificación, en un grupo facilísimo en el que no hay ningún rival del nivel de España, es obligada, pero ser líder también lo es. Francia 2016 espera que el campeón defienda título, y que lo haga como primero de su 'promoción'.