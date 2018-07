"Cristiano quédate", el cántico que cerró la celebración de la Decimotercera

El jugador portugués fue ovacionado por su hinchada cuando agarró el micrófono para dirigirse a sus aficionados. Primero lo hizo Sergio Ramos, después Zinedine Zidane, luego Marcelo y finalmente el luso, que después de decir sus primeras palabras provocó el cántico del Bernabéu.

"Qué se puede decir de esta afición que nos ha dado tanto cariño en estos partidos. Es un orgullo jugar en el club más grande del mundo", afirmó Cristiano.

Justo después, los miles de aficionados del Real Madrid presentes en el Bernabéu reclamaron a su jugador que no se marchara del club. Sus compañeros, al instante, le rodearon y también corearon el cántico de la afición. El "Cristiano quédate" también se adueñó del resto de la plantilla del Real Madrid.

Cristiano aún tuvo tiempo para decir unas últimas palabras: "Muchas gracias, esto para mí es muy importante. Me siento a gusto con la pasión que demostráis siempre. En los partidos, en la calle. Gracias a los futbolistas que me acompañan. Estoy muy bien. lo que más me gusta es ganar y con estos jugadores es imposible no ganar 'Champions'.

Cristiano besa el escudo del Real Madrid durante la celebración en Bernabéu

Cristiano Ronaldo, delantero del Real Madrid, besó el escudo del conjunto blanco que portaba en la camiseta con la que saltó al césped del estadio Santiago Bernabéu durante las celebraciones por la consecución de la decimotercera Liga de Campeones.

El jugador portugués, que 24 horas antes insinuó en unas declaraciones tras la final ante el Liverpool que podría dejar el club este verano, tuvo el segundo gesto del día que podría indicar un cambio de rumbo en su actitud.

El Real Madrid lleva la Copa de Europa a la sede de la Comunidad

La plantilla y el cuerpo técnico del Real Madrid, acompañados por el presidente del club Florentino Pérez, ofrecieron en la sede de la Comunidad de Madrid su decimotercera Copa de Europa, conseguida en Kiev tras imponerse en la final al Liverpool por 3-1.

Allí fueron recibidos por Ángel Garrido, mandatario madrileño, quien indicó: "Es un placer poder rendir homenaje al mejor club del mundo. Tenemos la satisfacción y el orgullo de recibiros muy a menudo y esperamos hacerlo todavía más. Es vuestra copa decimotercera, vuestra tercera consecutiva y la cuarta de las ultimas cinco. Es absolutamente heroico, registros difíciles de igualar para cualquier equipo".

La Decimotercera, recibida con júbilo y éxtasis en Cibeles

Miles de personas han inundado de blanco la plaza de Cibeles para celebrar junto a los jugadores del Real Madrid la decimotercera Copa de Europa conquistada por el equipo, esta vez en Kiev ante el Liverpool (3-1).

La plantilla ha llegado a la plaza cerca de las ocho de la tarde en un autobús descapotable, tras la tradicional visita institucional al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

En torno la estatua de Cibeles les esperaba una plataforma para que pudieran realizar sobre la misma una vuelta de honor, algo que han hecho jaleados por la multitud de aficionados que en ocasiones cantaban por iniciativa de Sergio Ramos.

Algunos de ellos ya habían estado allí la noche anterior, cuando tras el pitido final del partido la zona se llenó de aficionados que acudieron a participar de la alegría colectiva en el lugar tradicional de celebración de los éxitos del Real Madrid.