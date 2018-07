Casillas: "Quería salir de España"

El portero español Iker Casillas reconoció que en su decisión de fichar por el Oporto influyó la proximidad que mantiene con Julen Lopetegui, con quien coincidió en Valdebebas cuando el técnico vasco dirigía al Real Madrid Castilla. En una entrevista otorgada a la revista oficial del club, "Dragões", Casillas reconoció que se decidió por el Oporto "principalmente por la confianza y la proximidad que tenía con Julen Lopetegui".

"Tenía algunas ofertas, no eran las que más me atraían y también quería salir de España. Firmar por el Oporto fue una forma de dejar de lado mi pasado madridista en España y poder dedicarme a un club fuera de mi país pero relativamente próximo", explicó el capitán de la selección española. Casillas comentó que en las últimas temporadas se ha visto a un Oporto campeón, lo que también influyó en su decisión. "Eso da más nombre y prestigio, por eso este club me atrajo. Aquí puedo continuar unido a un equipo muy importante y desarrollar mi juego", dijo.

El guardameta madrileño, uno de los fichajes con los que el club luso quiere poner fin a una seguía de trofeos de dos temporadas, consideró que "un club como el Oporto" tiene que conseguir títulos todos los años. "Trabajaremos para eso, para intentar conquistar títulos en Portugal, tanto en la Liga como en la Copa y en la Copa de la Liga. En las competiciones europeas queremos llegar lo más lejos posible y aspirar al máximo", comentó.

Casillas, que protagoniza la portada de la edición de agosto de "Dragões", cuenta en su palmarés personal con tres Copas de Europa, un Mundial de Clubes, dos Copas Intercontinentales, dos Supercopas de Europa, cinco Ligas, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España, todos conseguidos con el Real Madrid. Se proclamó vencedor además de un Mundial y dos Eurocopas con la selección española.