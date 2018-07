Casillas, sobre el gol de falta de Willian: "Me la comí con patatas"

El portero español volvió a responder a un aficionado en Twitter y reconoció que se comió "con patatas" el gol de Willian de falta. "A veces querida te la comes con patatas. Y así sucedió, que me la comí. En ese momento te calientas y balbuceas", respondió Casillas.

El portero español Iker Casillas volvió a reconocer que la culpa del gol marcado ayer por el Chelsea es toda suya y asumió que se comió "con patatas" el lanzamiento de falta del brasileño Willian. "Me la comí", admitió sin ambages el guardameta del Oporto en respuesta a una aficionada española que le interrogó sobre lo ocurrido a través de las redes sociales.

A la pregunta de por qué se quedó parado y después se enfadó con los miembros de la barrera, Casillas no quiso responsabilizar a nadie más. "A veces querida te la comes con patatas. Y así sucedió, que me la comí. En ese momento te calientas y balbuceas", justificó el capitán de la selección española.

El gol de Willian llegó justo antes de que el árbitro pitara el fin de la primera mitad, en un lanzamiento ajustado del centrocampista brasileño que entró por el lado del portero y que colocó el empate en el marcador. Casillas, de hecho, ni siquiera se movió y se le vio visiblemente enojado nada más encajar el tanto.

"Seguramente podría haber hecho mucho más, aunque es una jugada difícil porque apenas puedo ver la pelota. Pero evidentemente eso no es ninguna excusa, la responsabilidad es mía", subrayó el internacional español en declaraciones a medios lusos nada más terminar el duelo entre Oporto y Chelsea, que acabó con victoria local (2-1).