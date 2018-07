Carvajal, sobre su lesión: "Espero que sea el menor tiempo posible"

El jugador del Real Madrid Dani Carvajal no descartó jugar el partido de vuelta de semifinales de 'Champions' ante el Bayern de Múnich pese a la lesión que sufrió este miércoles en Alemania , además de asegurar que la cita del Santiago Bernabéu será "prácticamente una final" para estar en Kiev.

"Estoy esperando a las pruebas, a ver qué sale en la resonancia. Estoy tranquilo, siento un poquito de dolor, pero al final son gajes del oficio. Son situaciones a las que nos exponemos los deportistas. Estoy esperando, pero espero que sea el menor tiempo posible", explicó Carvajal en el Ayuntamiento de Leganés, donde presentó la cuarta edición del campus que apadrina.

Preguntado si le da "pena" no poder enfrentarse este sábado al Leganés, el equipo de su ciudad natal, Carvajal dijo que "pueda estar o no" seguirá de cerca el choque ante los pepineros. "Animaré al equipo desde donde me toque estar", añadió antes de referirse al 1-2 conseguido este miércoles en Alemania.

"Fue difícil e intenso y el Bayern hizo un partidazo. Sin embargo, nosotros tuvimos muchísima efectividad y aquí gana el que marca más goles. Fuimos efectivos, pero todavía quedan 90 minutos y nos va a tocar sufrir", avisó Carvajal.

En este sentido, el lateral pepinero recordó que "ya el año pasado" ganaron por el mismo resultado. "Luego en casa nos forzaron incluso la prórroga. El martes que viene será prácticamente una final para nosotros porque queremos estar en Kiev", manifestó Carvajal, que confía en poder llegar al encuentro del día 1 de mayo.