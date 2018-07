Carlo Ancelotti: "No veo temerario poner a Ramos en el medio"

El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti ha valorado el partido de la Juventus del pasado martes. El italiano cree que el Real Madrid tuvo poca intensidad debido a jugar cada tres días. Aun así ve a su equipo fresco física y mentalmente para afrontar el partido frente al Valencia. "Pero en estos momentos de la temporada cada tres días no siempre puedes tener una intensidad muy alta".





El que no estará en otra convocatoria más será Khedira que según Ancelotti tiene una lesión en el pie de la que aún no se ha recuperado. El partido frente al Valencia podría ser el último, si la huelga de jugadores sigue adelante. A pesar de ello, el técnico italiano cree que "la Liga terminará en su fecha porque todas las partes llegarán a un acuerdo". "Es un tema que se va a arreglar" ha añadido. Sobre su rival de mañana ha dicho que "juegan muy bien, tienen una buena organización y sobre todo confían en el juego que hacen".





Por ello dice Ancelotti que "ante el Valencia hay que jugar con mucha intensidad. Lo ha denominado como una final y ha valorado jugar en su estadio para recibir el apoyo del público. Por último, ha analizado el partido de ida de Champions League entre el Barcelona y el Bayern de Múnich. "El Barcelona jugó muy buen partido, ha tomado ventaja que es lo más importante y Messi jugó muy bien como todo el equipo" ha expresado.

Respecto a la posición de Sergio Ramos en el centro del campo en los últimos partidos ha insistido que no es falta de confianza en otros jugadores, sino una decisión del entrenador para ganar partidos. Cree que "no fue temerario poner a Ramos en esa posición, si es necesario lo repetiría". Con el que ya puede contar Ancelotti es con el francés Karim Benzema que "no está al cien por cien" según el italiano pero que podrá estar en la convocatoria para el partido de mañana.