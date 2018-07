El Barça cierra la temporada con una celebración por todo lo alto

El Barcelona cerró la celebración de su 'triplete', tras la obtención de la Liga de Campeones el sábado en Berlín, con una gran fiesta en el Camp Nou, donde se reunieron cerca de 70.000 aficionados, muchos de los cuales llevaban más de tres horas esperando a sus ídolos.

La fiesta del Camp Nou arrancó con retraso, debido a que el desfile por las calles de Barcelona, que se ha desarrollado en un tono festivo ante cientos de miles de aficionados, se han extralimitado del tiempo previsto, ya que ha durado tres horas justas.

El acto empezó con el recuerdo a las cinco Copas de Europa que ha ganado el Barcelona, con una película que se proyectó sobre unas estructuras que estaban instaladas en el gol sur. Posteriormente, con el estadio a oscuras y con una luz azulgrana minimalista, fueron apareciendo los integrantes del cuerpo técnico, así como todos los jugadores, vitoreados por un público totalmente entregado a sus héroes.

Xavi, Iniesta y Messi, los últimos en aparecer, fueron una vez más los futbolistas más aplaudidos de la noche, especialmente el argentino, la debilidad del aficionado azulgrana.

En los parlamentos en el centro del campo, Luis Enrique rompió el hielo diciendo que el equipo "ha demostrado que tiene palabra" porque hace días "nos emplazamos a estar aquí" para celebrar el 'triplete'. "Vosotros y nosotros sabemos que no ha sido un camino fácil. Somos fuertes con vosotros y lo hemos demostrado. Seguimos haciendo historia, y que siga siendo así. Os emplazo a seguir apoyando al equipo", ha señalado.

Por su parte, Xavi Hernández, en su último acto como barcelonista antes de partir hacia Catar, ha dicho que se siente muy orgulloso por "regalarme esta temporada". "Os echaré de menos". El nuevo capitán barcelonista, Andres Iniesta, ha asegurado sentirse "orgulloso de pertenecer a este equipo". "Quiero felicitar a mi equipo".

Lionel Messi también tomó el micrófono en el centro del campo para asegurar "que estar aquí es algo increíble" después de un año "difícil y duro como fue el pasado", refiriéndose a la temporada anterior. "Vamos a seguir porque este grupo tiene ganas e ilusión de seguir consiguiendo cosas. Y como dije: ¡Queríamos las tres, y aquí están las tres (copas)!", concluyó el jugador argentino.

También intervino un muy emocionado Alves, con los ojos llorosos, que agradeció que el Barcelona le haya acogido: "A todos ustedes, por hacerme feliz en este club. No sé si ha llegado el final. Aquí soy feliz, y si no estoy aquí seguiré siendo feliz porque me habéis hecho sentirme uno de vosotros".

Finamente, Gerard Piqué fue el que rompió un poco el protocolo y, después de agradecer a compañeros y cuerpo técnico por la temporada realizada, se refirió también al cantante colombiano Kevin Roldán. "Gracias, porque contigo empezó todo", dijo en alusión a su presencia en la fiesta del 30 cumpleaños de Cristiano Ronaldo el pasado 7 de febrero, después de perder 4-0 en el Vicente Calderón ante el Atlético de Madrid, y que generó mucha polémica por el vídeo que acabó en las redes sociales.