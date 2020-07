El Balón de Oro no se atribuirá por primera vez en la historia debido a "falta de condiciones justas necesarias"

Desde 1956 , el Balón de Oro de France Football se ha concedido sin interrupciones. La revista ha informado que no será atribuido en 2020, "pues no se dan las suficientes condiciones de igualdad".

El Balón de Oro no será atribuido en 2020 debido a "las circunstancias excepcionales" en las que se ha desarrollado la temporada de fútbol, según anunció este lunes la revista organizadora del galardón, France Football.

"Por primera vez en la historia, desde 1956, el Balón de Oro de France Football no será atribuido en 2020 pues no se dan las suficientes condiciones de igualdad", informó la revista en sus redes sociales.

El semanario considera que se trata de un año singular que no debe ser tratado como uno ordinario y que la equidad en el trato a todos los jugadores no se da en 2020 ni "a nivel estadístico ni de preparación", ya que los aspirantes a la recompensa no han podido participar en la temporada de la misma manera.

