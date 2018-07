El Atlético mide sus dudas ante el Sporting

Duelo rojiblanco en el Calderón. El Atlético recibe al Sporting con dudas, tras resultado y juego mediocre ante el Astana. A cuatro puntos de la cabeza de la clasificación, el equipo entrenado por el argentino Diego Simeone encara de nuevo otro choque transcendente, uno más en las últimas semanas de competición, con la obligación de ganar, pero también de convencer definitivamente en un curso en el que aún busca la regularidad entre tramos de altibajos.

El último ejemplo, dentro de una racha de seis encuentros oficiales sin derrota, es el 0-0 del martes en la Liga de Campeones en Kazajistán, con buenas sensaciones en la solidez defensiva, pero con déficit ofensivo, tanto en la creación como en la culminación; un aspecto determinante en el que necesita algo más de contundencia.

Por eso, el partido contra el Sporting, además de la relevancia de los puntos en juego, vitales para el Atlético, también es una nueva prueba para el ataque, probablemente mañana formado por el colombiano Jackson Martínez, con tres goles, y el francés Antoine Griezmann, estancado en seis tantos desde hace cuatro encuentros.

Necesita el Atlético los goles del internacional galo, ganador en sus tres partidos anteriores contra el Sporting con tres goles, como también su fútbol entre líneas, su talento y su asociación a la línea del centro del campo, a la que regresará en un extremo el belga Yannick Carrasco por Saúl Ñíguez respecto al duelo en Astana.

También vuelven el brasileño Filipe Luis al lateral izquierdo, en lugar de Guilherme Siqueira, y el montenegrino Stefan Savic al centro de la defensa para suplir al uruguayo José María Giménez. El central, con una lesión muscular de grado 2 en el cuádriceps, es una de las dos bajas del Atlético para mañana, junto a Luciano Vietto.

Son las cuatro modificaciones que se prevén en la alineación, contando la entrada de Jackson Martínez por Fernando Torres, respecto al encuentro del pasado martes en Astana, con lo que repetirán de inicio los centrocampistas Gabi Fernández, Tiago Mendes y Koke Resurrección, los defensas Juanfran Torres y Diego Godín y el portero Jan Oblak, además de Griezmann en la delantera con Jackson.

El argentino Ángel Correa regresa a la convocatoria del Atlético, que, una vez completado su objetivo de culminar las primeras diez jornadas del curso entre los mejores de la clasificación y con todas las posibilidades intactas, necesita un plus más de regularidad y de juego, como el que demostró hace apenas dos semanas con el Valencia.

Enfrente tendrá al Sporting de Gijón, cuyo entrenador, Abelardo Fernández, calificó el duelo de auténtica "prueba de fuego" para su equipo. "Es un rival de los que a priori no cuentas con sumar", señaló el técnico, que, sin embargo, advirtió de que "saldrá a ganar como lo hace en todos los partidos".

Abelardo ha realizado numerosos ensayos a lo largo de la semana por lo que no ha dejado entrever cuál será el equipo inicial para el Vicente Calderón, donde recupera al centrocampista Nacho Cases, una vez cumplido un encuentro de sanción, y al delantero Carlos Castro, restablecido de sus molestias cervicales. La banda derecha sigue siendo el principal quebradero de cabeza de Abelardo, ya que, a pesar de haber alineado a cinco jugadores diferentes a lo largo de la temporada -Carmona, Halilovic, Jony, Pablo Pérez y Hugo Fraile-, no acaba de estar satisfecho con el rendimiento de ninguno de ellos en esa demarcación.

Uno de los ensayos realizados esta semana fue situar a Hugo Fraile en el equipo inicial, tras los buenos minutos que jugó ante el Málaga, lo que podría darle la titularidad en el Vicente Calderón, con la alternativa de mantener en esta posición a Pablo Pérez, que formó parte de la alineación ante los malagueños.

El lateral zurdo es otra de las dudas que no despejó en los entrenamientos de esta semana, ya que trabajó tanto con Isma López, titular la pasada jornada, como con Álex Menéndez, una vez descartada la presencia de Canella, que no se ha recuperado de las molestias que padece. La vuelta de Nacho Cases a la convocatoria no le garantiza la titularidad, ya que Abelardo tal vez se incline más por mantener a Mascarell, un hombre más físico para un duelo que se prevé muy duro en el centro del campo.

Las molestias que arrastra Cases en una rodilla también podrían inclinar al técnico por no hacerle jugar para que descanse hasta la siguiente jornada de dentro de dos semanas. El resto del equipo está claro, salvo sorpresa, con la presencia de Cuéllar, Lora, Luis Hernández, Bernardo, Sergio Álvarez, Jony, Halilovic y Guerrero para un partido que el Sporting afronta con escasa presión, ya que la victoria ante el Málaga le da una buena renta con respecto a las posiciones de descenso.

El entrenador del Sporting alabó a su rival, del que recordó que le ganó una Liga al Real Madrid y al Barcelona y que a punto estuvo de conseguir una Liga de Campeones, y destacó la figura del técnico Diego Simeone, que "imprime el carácter a este equipo".