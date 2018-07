Ferrer se pierde Wimbledon por una lesión en su codo derecho

SUFRE UNA TENDINOSIS

David Ferrer no podrá jugar en Wimbledon. El de Jávea, número 7 del mundo de tenis, ha anunciado vía Twitter que no disputará el tercer Gran Slam de la temporada por una lesión en el codo. "Lamentablemente no podré estar en Wimbledom. ¡A recuperarse lo antes posible!", dijo el alicantino.