Ferrer comienza en Rolland Garros con su victoria 300 en tierra batida

El español David Ferrer logró este martes su victoria 300 sobre tierra batida, al ganar en la primera ronda de Roland Garros al checo Lukas Lacko por 6-1, 6-3, 6-1 en 1 hora y 22 minutos.

El séptimo cabeza de serie es el segundo tenista en activo que más triunfos acumula sobre tierra, solo superado por su compatriota Rafael Nadal y entra en el exclusivo club de los que han levantado los brazos tres centenares de veces en esa superficie en la historia, formado solo por trece tenistas. Además, con su triunfo sobre Lacko se convirtió en el segundo español con más partidos ganados en Roland Garros, 37, uno más que Alex Corretja y Tommy Robredo, que sigue adelante en esta edición.

Poco sufrió el levantino para deshacerse del checo de 27 años y 94 del mundo, que desde 2010 no ha superado la primera ronda de Roland Garros y no ha ganado a ningún "top 10" en 18 intentonas. Entró como un huracán en la pista Suzanne Lenglen y no había corrido 27 minutos el reloj cuando ya se había anotado la primera manga.

Cuatro minutos más duró la segunda, en la que el checo opuso algo más de resistencia y en la tercera llegó a disponer de un par de bolas de rotura, pero Ferrer se mostró sólido y la solventó en 24 minutos más. Ferrer, finalista en 2013 llega con ambiciones renovadas a este Roland Garros, torneo en el que ha comparecido de forma ininterrumpida en las 13 últimas ediciones, y que es su 50 Grand Slam consecutivo.

David es el quinto tenista de la historia que más veces ha acudido a este Grand Slam, solo superado de los que están en activo, por Feliciano López, 53, y Roger Federer, plusmarquista absoluto con 62. Unos números que muestran su solidez y su regularidad, algo que se hace más patente sobre la tierra batida, superficie donde ha cosechado la mitad de sus 24 torneos.

El año pasado llegó hasta cuartos de final, donde, como sucedió en la final de 2013, se cruzó con un intratable Nadal. En esta edición, Ferrer acude a París con la victoria sobre arcilla de Río de Janeiro, además de las de Doha y Acapulco, ambas en pista dura. En la gira europea de tierra batida jugó las semifinales de Barcelona y Roma, y los cuartos de Montecarlo y Madrid.

En el horizonte de Ferrer, a quien si se respeta la lógica del ránking le espera en cuartos de final el británico Andy Murray, número tres del mundo, aparece como próximo rival el español Daniel Gimeno Traver o el brasileño Joao Souza.