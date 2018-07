España convence a base de juego y goles

El fútbol de España apareció cuando más dudas parecían cernirse sobre la campeona de Europa. El debate sobre si jugar o no con delantero centro o el estado del césped quedaron en un segundo plano ante la exhibición de los hombres de Vicente del Bosque. Las dudas duraron cuatro minutos, el tiempo que tardó Torres en perforar la meta de Given. El de Fuenlabrada, Silva -tras una maravilla en el área- y Cesc completaron el festival.



Esta vez Vicente del Bosque sí apostó por jugar con delantero centro. Fernando Torres ocupó el lugar de Cesc Fábregas, el hombre encargado de hacer de falso nueve, y poco tardó en demostrar que no se le ha olvidado cómo marcar goles. Una indecisión de la zaga irlandesa tras un control de Silva, magistral el canario toda la noche, fue suficiente para que el de Fuenlabrada sacara a relucir sus virtudes. Velocidad, cambio de ritmo y potente disparo.



El gol dio calma al equipo de Del Bosque y, a partir de ese momento, apareció aquel fútbol que deslumbró en Austria y cuatro años después en Sudáfrica. Silva, Iniesta, Xavi y Xabi Alonso secuestraron el balón y comenzaron a desdibujar a una Irlanda voluntariosa pero impotente.



Silva rondó el gol tras un disparo y Torres pudo incrementar su cuenta en un par de ocasiones. En el despliegue ofensivo tuvieron un papel protagonista los laterales. Arbeloa y Jordi Alba desarbolaron los costados del equipo de Trapoattoni y abrieron el campo para que los 'pequeños' pudieran entrar por el centro a través de sus diabólicas paredes.



Tras el descanso el fútbol de la campeona de Europa acabó por hacer saltar por los aires el sistema de Trapattoni. A los tres minutos de la reanudación, David Silva se sacó un golazo de su interminable chistera.



El canario paró un balón en el área, sentó a dos defensores tras dos regates inverosímiles y la acarició por abajo, lejos de la mano de Given.



El portero irlandés fue el mejor de su equipo evitando un resultado histórico. La mano que sacó a un disparo de Xavi fue antológica.



Cuando el huracán español parecía amainar Torres aprovechó un pase en profundidad de Silva para plantarse ante Given y colocarla con mimo por encima.



El de Fuenlabrada se fue ovacionado y entró Cesc en su lugar. Javi Martínez entró por Xabi Alonso. El festival lo culminó Cesc, parece haber recuperado su olfato goleador en el momento preciso, con un disparo violento al segundo palo.



Irlanda acabó rendida, consciente de la superioridad de España. La campeona ha llegado a Polonia, el resto de selecciones ya saben quién es el favorito.