Saúl: "Todos queríamos que Lopetegui estuviese con nosotros"

Saúl Ñíguez añora la figura de Julen Lopetegui al mando de la selección española. "Todos queríamos que estuviese aquí". Entiende que la opción de Fernando Hierro era la más adecuada, a la vez que deja un mensaje de reconocimiento al seleccionador que impulsó a España al Mundial 2018.

Esta es la respuesta íntegra de Saúl en su entrevista con Efe: "A dos días del Mundial te cambian el seleccionador y afecta. Hay que romper una lanza a favor de Julen. Todos queríamos que estuviese aquí con nosotros, porque lo llevaba dos años trabajando y es una pena que a dos días pasase lo que pasó. Nosotros ahí no tenemos que meternos y lo bueno es que somos una familia. Entonces, al final, hemos intentado hacernos fuertes entre nosotros. La Federación pone a Fernando Hierro que es una persona que nos conoce y es una decisión acertada no traer a nadie de fuera. Él veía todos los entrenamientos y estaba con nosotros, es una persona muy cercana y al final también sabe cómo llevar al grupo, lo está gestionando bien y no ha hecho cambios drásticos. Está intentando cambiar lo menos posible para la comodidad de todos y creo que eso es bueno".