Iago Aspas: "No siempre vamos a ganar 6-1 como contra Argentina"

El internacional español Iago Aspas ha restado importancia a las sensaciones de la selección en sus dos amistosos previos al Mundial de Rusia y ha afirmado que tras el 6-1 de hace unos meses ante Argentina quizás la gente esperaba que le metiesen "ocho a Suiza y diez a Túnez", y ha advertido de que todo eso "no valdrá nada" si ganan el viernes a Portugal.

"A veces no le damos tanta importancia. Venir de ganar 6-1 contra Argentina, supongo que la gente querría que le metiésemos ocho a Suiza y diez a Túnez; Túnez viene de empatar 2-2 con Portugal en su casa. Los rivales también juegan, aunque no sean de tanto nombre, pero tienen buenos jugadores y son equipos trabajados", señaló en rueda de prensa.

El propio delantero gallego afirmó tras la complicada victoria ante Túnez, en la que anotó el único tanto del encuentro, que tenían "mejores sensaciones" antes de empezar la concentración. "Los rivales también juegan. Miras a Francia contra Estados Unidos y antes del partido dirías '4-0', y fueron perdiendo hasta los minutos finales. Hemos jugado contra buenas selecciones. No todos los partidos vamos a ganar 6-1 como contra Argentina. ¡Quién me diera que todos fueran así!", explicó.

"El rival también juega"

"Siempre se le sacan los puntos a las íes cuando no hay un gran partido de la selección. Hemos tenido mejores partidos, pero el rival también juega; jugamos contra un rival valiente, que también quería el balón, que nos sorprendió a todos. Tuvimos que solucionarlo al final", continuó.

En este sentido, indicó que están tranquilos. "A mí me tranquiliza ganar, mientras gane voy a estar tranquilo. Tanto a mí como a mis compañeros lo que nos gusta es ganar. Vengo de una temporada en el Celta en la que hemos hecho un fútbol maravilloso y no se ha traducido en resultados; a veces lo que manda es el resultado y creo que de todas las selecciones que están en el Mundial ninguna tuvo una clasificación fácil. Si miras muchos partidos, igual no son rivales de tanto nombre y también cuesta ganarles", aseguró.

"Lo que vale es el día del partido, lo que vale es ganar. Siempre te sirven de anécdotas, pero llegado el momento no te sirven para nada", dijo. "Sirve porque son encuentros antes de una gran cita, pero cuando llegue el viernes no valdrá nada lo que hayamos hecho", añadió.

"Como a cualquiera de los 23 me gustaría ser titular"

En otro orden de cosas, el de Moaña reconoció que le gustaría jugar de inicio, pero que acepta el rol de suplente. "Me gustaría jugar de titular, por supuesto, como a cualquiera de los 23. El que tiene que tomar la decisión es el míster. Cuando llegué dije que para mí era un sueño estar aquí, y que si me daban cinco minutos serían cinco minutos a aprovechar, 15 o 45. Cuando tenga que salir de titular trataré de hacerlo lo mejor posible para poder aportar al equipo", expuso.

En este sentido, Aspas se mostró dispuesto a "aprovechar al máximo los minutos" que le da Julen Lopetegui. "A veces, las estadísticas no son más que números y valen para tener sensaciones y para enorgullecerse del trabajo de uno mismo", explicó. "Si tengo que estar en el banquillo y animar o jugar 10 minutos lo voy a hacer igual de bien", prosiguió.

"No tengo presión. Estoy aquí para disfrutar, para aprovechar los máximos minutos. Si me dan minutos trataré de aportar al equipo, ya sea con goles o con asistencias para tratar de ganar", expuso. "Tengo mucha ilusión y muchas ganas de que llegue el partido del viernes para tratar de darle una victoria a nuestro país", confesó.

"Aquí hay que cambiar de mentalidad porque están los mejores del país"

Por todo ello, acepta de buen grado el papel que se le asigne. "Estoy acostumbrado a jugar todos los partidos en mi equipo. Cuando vienes a la selección tiene que cambiar tu mentalidad, sabes que estás con los mejores jugadores del país. Trato de visualizar en el banquillo lo que podré hacer cuando me dé minutos el míster en el terreno de juego", subrayó.

Por otra parte, el pontevedrés consideró que su "polivalencia" es "buena" para el equipo. "Sacrificarte solo en una posición te da muchas más opciones de jugar minutos. A veces es difícil porque vales para todo y al final no sirves para ningún puesto, estás suplente de todos. Esa versatilidad me viene muy bien", apuntó.

"Sabía que mi nombre iba a estar en las portadas, juego en un equipo pequeño"

Tampoco descartó hablar de su futuro, que decidirá tras la cita en Rusia. "Yo estoy muy tranquilo, siempre dije que le daba muchísima importancia al Mundial y que después ya hablaría con el club. Ya sabía que mi nombre iba a salir en las portadas y en las televisiones; juego en un equipo pequeño, que no tiene tanto nombre. Siempre que salgo trato de dar lo máximo para ponerle las cosas difíciles al entrenador", señaló.

Por último, Aspas habló de la posibilidad de que 'la Roja' juegue con dos puntas. "Es una decisión que tendrá que tomar el entrenador. Sí es cierto que no la hemos utilizado mucho porque siempre hemos tenido buenas sensaciones con ese esquema que ha utilizado siempre el míster. En Israel también jugué detrás del punta y ayer también esos 15 minutos", concluyó.