Tony Martin, tras el positivo de Froome: "Hay un doble rasero, otros son suspendidos inmediatamente"

Tony Martin, ciclista del Katusha-Alpecin, tuvo un duro mensaje hacia la UCI y Chris Froome, asegurando que hay un "doble rasero" en comparación con otros casos

La carta completa de Tony Martin:

"Estoy totalmente enfadado. Definitivamente, hay un doble rasero que se ha aplicado al caso de Christopher Froome. Otros atletas son suspendidos inmediatamente tras dar positivo. La UCI les ha dado tiempo a él y a su equipo para explicar todo. No conozco un caso similar en el pasado reciente. Esto es un escándalo y al menos no debería estar autorizado a aparecer en los campeonatos mundiales. No sólo por el público, sino porque inmediatamente he tenido la impresión de que se están llevando a cabo acuerdos detrás de la esecna, acuerdos que que se están llevando a cabo para ver cómo librarse de este caso. ¿Tienen él y su equipo un estatus especial? Estas acciones son un duro golpe para la difícil lucha contra el dopaje, que lidero junto a corredores como Marcel Kittel. Necesitamos una aproximación transparente y consecuente por parte de la UCI. Lo que está ocurriendo aquí es inconsecuente, no es transparente, no es profesional y es injusto".