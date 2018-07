Purito Rodríguez dejará el ciclismo al final de la temporada

El español Joaquim "Purito" Rodríguez (Barcelona, 37 años) anunció emocionado, entre lágrimas , su decisión de retirarse a final de temporada tras 17 años de profesional, en los que ha logrado importantes victorias.

"Purito", que tenía la noticia guardada para anunciarla en la jornada de descanso del Tour en Andorra, país donde reside, dejará el ciclismo con la idea de irse "en lo más alto y dejando un buen recuerdo".

"He dado este paso porque llevo 17 temporadas en profesionales y prefiero dejarlo en lo alto, con buen recuerdo y luchando aún por un buen puesto en el Tour de Francia. He disfrutado mucho este deporte pero llega un momento de decidir que se acaba", dijo.

El líder del Katusha lo tenia meditado desde el año pasado, pero espero a Andorra "porque se merecía este país que diera aquí la noticia. Aquí me hice corredor. Esperaba ser mas fuerte. Ha sido una decisión muy difícil".

"Es el deporte que me lo ha dado todo en la vida. Seguiré vinculado porque amo este deporte. Doy las gracias a mi familia porque este paso lo ha vivido de forma especial. No cambiaría ni un segundo de todo lo que he hecho en mi carrera".

El ciclista de Parets del Vallés, profesional dede 2001 cuando debutó en el ONCE de Manuel Saiz, dejará la bicicleta " con las mismas ganas que cuando empecé con 20 años, y con un buen nivel competitivo.

Entre sus recuerdos subraya los 2 Tours de Lombardía, la plata del Mundial de Florencia y el podio del Tour 2013, entre otros muchos triunfo que adornan su palmarés, que se completa con dos puestos de honor en la Vuelta y uno en el Giro,

"Quiero que me recuerden como un corredor activo, valiente, y como una persona abierta y natural. Cuando mire atrás no me acordaré de lo malo, como antes hicieron Pedro Delgado o Carlos Sastre, siempre hay que acordarse acuerdas de lo bueno"

Purito, que empezó a ser líder de un equipo en 2010 cuando fichó por el Katiusha después de su paso por el ONCE, Saunier Duval y Caisse D'Epargne, no se arrepiente de haber dado tarde ese paso,

"No, me llego en su momento. En todos los equipos aprendí y cuando llegué a Katusha había trabajado para buenos líderes y aprendí de todos ellos", explicó.

La temporada sigue para Purito. Se siente atraído por los JJOO de Río, prueba que le atrae "por la dureza del recorrido".

"Me gustaría que fuese mi despedida. Ahora el plan son los Juegos y la Vuelta, pero a ver cómo acabo, no quiero despedirme sufriendo", comentó.

Sobre los mejores corredores que ha visto en su carrera, Purito se decantó por los "clasicómanos" "He admirado a muchos. Desde Johan Musseuw hasta Nairo Quintana, pero para mí el número uno ha sido Michele Bartoli, que gano todas las clásicas menos la Roubaix, y también Alejandro Valverde.

Sobre Valverde, rival y compañero de selección, Purito fue claro. "Con más cabeza hubiese sido un superdotado, podría haber triplicado su palmarés", afirmó.

Purito dejará el ciclismo con alguna espina clavada. "Lo importante es que si el cien por ciento siempre, nunca me reservé, así que no puedo pedir más. Es cierto que me falta una grande, un Munduial o una Lieja,que es mi carrera favorita. Pero lo día todo y conseguí estar siempre con los mejores", comentó.

"El Mundial de Florencia hubiera sido un gran recuerdo", recordó, en referencia a una prueba en la que tal vez a alguien "le faltó cabeza".

El ciclista catalán deja un ciclismo "totalmente diferente al de principios de los años 2000. "Todo ha cambiado, ahora el ciclismo es muy diferente al que conocí en 2002, no tiene nada que ver. Ahora se habla de vatios, los entrenamientos han progresado mucho. Antes había tres líderes yse rodeaban de gregarios, ahora hay gregarios por encima del líder"

Rodeado de sus padres, mujer, hijos y amigos más próximos, Purito anunció que ha llegado la hora de bajarse de la bicicleta. Andorra queda en la historia del ciclismo español.

Entre sus conquistas figuran además 3 etapas del Tour, 2 del Giro, 9 de la Vuelta, 2 Giros de Lombardía, 1 Flecha Valona., Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Cataluña, 3 veces número uno del Mundo y dos medallas, plata y bronce en Mundiales.